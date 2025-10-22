שר התפוצות עמיחי שיקלי תקף היום (רביעי) את הפרשן המדיני של חדשות 12, ברק רביד, בעקבות ציוץ שפרסם ברשת "אקס" ובו התייחס לאישור הצעת החוק בטרומית להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.

רביד כתב בציוצו, "בעיצומו של ביקור סגן הנשיא האמריקני בישראל, הכנסת העבירה בקריאה טרומית הצעת חוק לסיפוח הגדה המערבית הכבושה".

שיקלי הגיב לדברים בחריפות וכתב, "צריך לומר ביושר שלברק רביד יש להט לאומני פלסטיני שלא מבייש את אימן עודה או את סוהא עראפת".

אילן לוקץ', עמיתו של רביד בחברת החדשות, התייצב לצדו ותקף את שיקלי. "מי חתם עכשיו על הסכם שכולל אופק למדינה פלסטינית - נתניהו או ברק רביד? מי הצביע בעד ההסכם שכולל אופק למדינה פלסטינית - שיקלי או ברק רביד?" תהה לוקץ'.

עוד הוסיף, "איפה תקום המדינה הזאת ששיקלי הצביע בעדה - בנברסקה או בגדה? בסיכום, מי תרם יותר להקמת מדינה פלסטינית - האצבע של שיקלי או הטוויטר של ברק רביד?"