השר סמוטריץ' מתנצל דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם אחר הצהריים (חמישי) הבהרה והתנצלות בנוגע לאמירתו כלפי סעודיה, שעוררה סערה.

"‏האמירה שלי על סעודיה היתה בהחלט לא מוצלחת ואני מיצר על העלבון שהיא גרמה", אמר סמוטריץ' בהודעה שפרסם.

עם זאת, הוא הדגיש כי הוא מצפה מהצד הסעודי "לא לפגוע בנו ולא להתכחש למורשת, למסורת ולזכויות של העם היהודי לחבלי מולדתו ההיסטוריים ביהודה ושומרון ולכונן איתנו שלום אמת".

ההתנצלות מגיעה אחרי שמוקדם יותר סמוטריץ' התייחס בוועידת מכון צמת ו"מקור ראשון" להסדרת היחסים עם סעודיה.

"הריבונות היא נקודת המבחן, אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית - חברים, לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים על החול במדבר", אמר.