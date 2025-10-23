משטרת בריטניה השיקה לאחרונה מערך ניסיוני חדשני, במסגרתו רחפנים יוצבו בתיבות שיגור ייעודיות על גגות מבנים במרכזי ערים - ויהוו מענה ראשוני מהאוויר לקריאות חירום.

על פי הדיווחים, הרחפנים יאוחסנו בתוך תיבות אוטונומיות, ויהיו מסוגלים להמריא בתוך פחות משתי דקות מרגע קבלת קריאה.

המהלך נועד לאפשר למשטרה תצפית אווירית בזמן אמת על זירות אירוע - עוד בטרם הגעת כוחות לשטח.

הניסוי הראשון נערך באזור איזלינגטון בצפון לונדון, במסגרת שיתוף פעולה בין משטרת המטרופולין לבין מועצת מפקדי המשטרה הלאומית (NPCC). המטרה: קיצור זמני תגובה, שיפור קבלת ההחלטות והגברת הביטחון האזרחי תוך שמירה על פרטיות.

במשטרה הדגישו כי הרחפנים לא יפעלו למעקב כללי, אלא רק כתגובה יזומה לקריאה חירומית - כגון דיווחים על תקיפה, התפרעות, או חשד לפיגוע.

הפרויקט צפוי להתרחב בהמשך למחוזות נוספים כחלק ממאמץ רחב להטמעת טכנולוגיות מתקדמות בשירותי החירום הבריטיים.