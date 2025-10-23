דובר מוסד הנשיאות הפלסטיני, נביל אבו רודיינה, בירך היום (חמישי) על דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתפרסמו בראיון למגזין "טיים", בהם הביע התנגדות נחרצת לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

אבו רודיינה הדגיש כי לעמדה של הנשיא האמריקני ישנה חשיבות רבה, במיוחד על רקע העובדה שהיא נאמרת זמן קצר לאחר שלדבריו הממשל האמריקאי כפה על ישראל הסכמה להפסקת אש ברצועת עזה.

עוד הביע אבו רודיינה את הערכתו לדבריו של טראמפ בראיון, שהתייחס ליחסיו עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), אותו כינה "איש חכם" ו"רציונלי", הזוכה לכבוד בקרב הציבור הפלסטיני.

לדבריו, "הפלסטינים מחויבים ללגיטימיות הבינלאומית והערבית, ולעקרונות שהציג אבו מאזן בנאומו האחרון בפני העצרת הכללית של האו"ם". הוא קרא לטראמפ להמשיך במאמצים להשגת ביטחון ויציבות באזור.

בקדנציה הראשונה של טראמפ, יחסיו עם אבו מאזן היו מתוחים במיוחד, לאחר החלטת הממשל לקצץ בסיוע הכלכלי לרשות והצגת "תוכנית המאה". בנאום שנשא בינואר 2018, התבטא אז אבו מאזן כלפי טראמפ במילים בוטות, כולל הקללה "ייחרב ביתו".

לעומת זאת, בקדנציה הנוכחית שינה אבו מאזן את גישתו, ומקפיד לשדר פרגמטיות כלפי הממשל האמריקאי. על פי מקורות ברמאללה, ברשות רואים בטראמפ שחקן מרכזי שביכולתו להשפיע ואף לכפות את הקמתה של מדינה פלסטינית.