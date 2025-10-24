מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, מביע אכזבה קשה מהתנהלות מחנה הימין בכל הקשור לקידום הריבונות ביהודה ושומרון.

בראיון לכאן רשת ב' אמר רחמים כי כשמשהו חשוב לנתניהו הוא מצליח לקדם זאת מול האמריקנים: "ראש הממשלה מתפאר, ובצדק, ברעיון של שלום תמורת שלום. מה שמסתבר, לפי דברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה שבסופו של דבר יותר מחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, שחלק גדול מהם מצביעי ליכוד, נמכרו לעולם הערבי".

"אי אפשר לצפות מנשיא ארצות הברית להיות יותר ציוני ויותר ימני מראש ממשלת ישראל", הוסיף רחמים.

הוא ציין כי בהתיישבות שוררת תחושה שהפוליטיקה גוברת על האידיאולוגיה.

ביום רביעי אושרו בקריאה טרומית שתי הצעות החוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון ומעלה אדומים.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הצביע בעד החוק ולמעשה הכריע לטובת העברתו, בניגוד לעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחד עם שאר חברי מפלגתו נמנעו בהצבעה. כתוצאה מכך, בליכוד החליטו על הדחת אדלטשיין מחברות בוועדת החוץ והביטחון.

ההצבעה אירעה בזמן ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בישראל, שטען כי "נעלב מכך", ונתניהו הסביר בתגובה: "זה לא יתקדם לשום מקום".