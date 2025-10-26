נתניהו מתייחס ליחסי ארה"ב-ישראל עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

בפתח ישיבת הממשלה שנערכה הבוקר (ראשון), התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לטענות שהתפרסמו לאחרונה בנוגע למעורבות האמריקנית במדיניות הביטחונית של ישראל.

לדבריו, "בחודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים שבין ארצות הברית לישראל. כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, שאני מכתיב לו את המדיניות הביטחונית שלו. עכשיו טוענים את ההפך - הממשל האמריקני שולט בי והוא מכתיב את המדיניות הביטחונית של ישראל. לא זה נכון ולא זה נכון".

נתניהו הדגיש, "ישראל היא מדינה עצמאית, ארצות הברית היא מדינה עצמאית. היחסים בינינו הם יחסים של שותפים, והשותפות הזאת, שהגיעה לשיא של כל הזמנים, התבטאה גם בשיתוף המבצעי בחלק השני של מבצע 'עם כלביא'. היא מתבטאת גם, והתבטאה רק לאחרונה, בשחרור כל החטופים החיים מעזה, וכמובן במאמץ להשיב את כל החללים, וגם בתחומים אחרים אנחנו משנים יחד את פני המזרח התיכון".

בהמשך דבריו התייחס ראש הממשלה לפעולות הצבאיות האחרונות, "אבל אני רוצה להבהיר דבר אחד ברור - המדיניות הביטחונית שלנו היא בידי עצמנו. אנחנו לא מוכנים לסבול התקפות נגדנו, אנחנו מגיבים לפי שיקול דעתנו נגד התקפות כפי שראינו גם בלבנון ולאחרונה גם בעזה. אנחנו הטלנו 150 טון על חמאס ועל גורמי הטרור לאחר ההתקפה על שני חיילינו. וכמובן אנחנו גם מסכלים סכנות בהתהוותן לפני שהן יוצאות אל הפועל כפי שעשינו רק אתמול ברצועת עזה".

לסיום אמר נתניהו, "איננו מבקשים אישור מאף אחד על כך. אנחנו שולטים בביטחון שלנו ואנחנו גם הבהרנו ביחס לכוחות הבינלאומיים שישראל תקבע אילו כוחות אינם מקובלים עלינו וככה אנחנו פועלים ונמשיך לפעול. זה כמובן מקובל גם על ארצות הברית, כפי שנציגיה הבכירים ביותר הביעו בימים האחרונים. ישראל היא מדינה עצמאית. אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו ואנחנו נמשיך לשלוט בגורלנו".