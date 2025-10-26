המוסד חושף לראשונה את זהותו של בכיר איראני שפעל לקדם פיגועים נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם, באמצעות רשתות טרור שפעלו באוסטרליה, יוון וגרמניה בשנים 2024-2025.

מדובר בסרדאר עמאר, מפקד בכיר במשמרות המהפכה, העומד בראש גיס 11,000 בפיקודו של מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאאני.

המוסד מציין כי תחת פיקודו הוקם מנגנון חשאי שתפקידו לקדם פיגועים מתחת לרדאר, תוך שימוש בגורמים פליליים, גיוס זרים ותקשורת חשאית - הכל במטרה לשמור על מרחב הכחשה ולמנוע קישור ישיר למשטר האיראני.

מאז מתקפת ה-7 באוקטובר, נרשמה עלייה ניכרת במאמצי איראן לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים בעולם. לפי המוסד, עשרות תשתיות טרור סוכלו בשנה האחרונה הודות לשיתוף פעולה עם גופי מודיעין וביטחון בינלאומיים - סיכולים אשר מנעו פגיעות בנפש ואפשרו את העמדת המעורבים לדין.

בעקבות מעצרי פעילי טרור שהופעלו בידי מנגנון זה, נקטו גרמניה ואוסטרליה בצעדים מדיניים חריפים נגד נציגי איראן. באוסטרליה גירשו את השגריר האיראני והכריזו עליו כעל "אישיות בלתי רצויה". בגרמניה, שגריר איראן זומן לשיחת נזיפה רשמית. צעדים אלו, לדברי המוסד, מעבירים מסר ברור של אפס סובלנות כלפי פעילות טרור על אדמתן של מדינות ריבוניות.

המפקדים הבולטים מקרב מנגנון הטרור של כח קדס צילום: המוסד

חשיפת המנגנון והכישלונות שנחשפו במסגרת פעילותו, פוגעים ביכולתה של איראן להמשיך בפעילות חשאית ומערערים את מרחב ההכחשה שממנו נהנתה לאורך שנים.

המוסד מסר כי ימשיך לפעול בנחישות בשיתוף שותפיו בארץ ובעולם לסיכול איומי הטרור האיראני והגנה על אזרחי ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם.