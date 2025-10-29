היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מתחה היום (רביעי) ביקורת חריפה על המלצת הוועדה המייעצת לסגור את תחנת גלי צה"ל, והזהירה מפני פגיעה מהותית בחופש העיתונות ובאופי הציבורי של השידור.

במכתב ששלחו המשנים ליועצת המשפטית נכתב כי עצם הקמת הוועדה, זהות חלק מחבריה והאופן שבו נוהלה עבודתה, מעלים חשש כבד להתערבות פוליטית פסולה בשידורי התחנה. "הנושא מערב שאלות כבדות משקל", נכתב, "ובמיוחד בשל מעמדה המרכזי של התחנה כשחקן מוביל בשידור הציבורי בישראל".

במשרד המשפטים הזכירו כי מדובר בתחנה המשדרת חדשות ואקטואליה בפריסה ארצית, ועל כן נדרשת "הקפדה יתרה כדי למנוע פגיעה בחופש הביטוי".

כמו כן, צוטטו דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה מחודש מרץ, בה הביע עמדה לפיה "התחנה אינה נדרשת", והורה לשר הביטחון ולשר התקשורת לבחון את סגירתה.

עוד צוין כי אחד מחברי הוועדה שפרש במהלך עבודתה עשה זאת בשל חשש לניגוד עניינים, וכי שניים מחבריה הם בעלי זיקה פוליטית למפלגת השלטון - אחד מהם אף שימש מזכיר הוועדה.

בהרב-מיארה התריעה כי נתונים אלה מצטרפים לעובדה שהוועדה הוקמה זמן קצר בלבד לאחר שוועדה קודמת סיימה את עבודתה והגישה המלצות שונות.

כזכור, אתמול הגישה הוועדה בראשות ד"ר דליה זליקוביץ את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לפיהן יש לשקול את סגירת התחנה או לפחות את הפסקת שידורי החדשות בה.