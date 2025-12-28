נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הוציא הערב (ראשון) צו ביניים המורה על הקפאת החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגיש ועד עובדי התחנה, אשר תידון במאוחד עם שלוש עתירות נוספות העוסקות בנושא.

החלטת הממשלה על סגירת התחנה התקבלה בשבוע שעבר ולפיה גלי צה"ל אמורה להפסיק את שידוריה עד 1 במרץ 2026.

מנגד, היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה הביעה תמיכה בהקפאת המהלך, בשל השלכותיו האפשריות והצורך למנוע צעדים בלתי הפיכים.

בהחלטתו ציין השופט עמית כי בהיעדר התחייבות ברורה מצד הממשלה להימנע מצעדים חד-צדדיים עד לסיום ההליך, יש להקפיא את ההחלטה "על כל המשתמע מכך", עד למתן הכרעה אחרת. עוד נקבע כי הסתדרות העובדים הכללית החדשה תצורף כעותרת נוספת להליך.

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "החלטת הממשלה לסגירת גל"צ שרירה וקיימת. צו הביניים של השופט עמית ניתן ללא מקור חוקי ואינו גובר על החלטת ממשלה. איזונים ובלמים בדמוקרטיה חייבים להיות גם כלפי מהלכים בלתי חוקיים של הרשות השופטת. יש לפעול לאלתר ליישום החלטת הממשלה ולהמשיך בהליך סגירת "הבית של החיילים", שבמשך השנתיים האחרונות לא הפסיק להחליש, על פי עדויות הלוחמים, את חיילי צה"ל ושבין יתר פניני הלשון שלו הספיד והילל לאחרונה את תומך הטרור בכרי".

מוקדם יותר הערב הגישה בהרב-מיארה עמדה רשמית לבג"ץ בה היא תומכת במתן צו ביניים שיקפיא את החלטת הממשלה.

על פי עמדת היועצת, ההחלטה על סגירת התחנה לוקה בשורה של פגמים משפטיים, הליכיים ומהותיים, אשר כוללים פגיעה בזכויות יסוד, בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

בהרב-מיארה הדגישה כי הצעד משתלב במגמה רחבה של פגיעה בשידור הציבורי, וכי קיים חשש ממשי ליצירת "אפקט מצנן" שירתיע כלי תקשורת נוספים מביקורת על הממשלה.

היא אף הדגישה כי עיתוי המהלך, סמוך לבחירות קרבות, לא נשקל כראוי, וכי ההחלטה אינה עומדת באמות המידה המשפטיות הנדרשות.

בשל חומרת הטענות, היא ביקשה להקפיא לאלתר כל פעולה או הימנעות מפעולה שנובעת מהחלטת הממשלה או נעשית לצורך יישומה, לרבות שינויים בלוח השידורים, פיטורי עובדים או סיום התקשרויות חוזיות.