תיעודים חדשים מהתמרון בעזה דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שני) תיעודים חדשים מהכניסה הקרקעית לרצועת עזה במסגרת מבצע "חרבות ברזל", שנערכה לראשונה לפני כשנתיים בדיוק.

הכוחות הראשונים שנכנסו לרצועה היו לוחמי ההנדסה הקרבית בליווי טנקים מחטיבה 401. במקביל לתיעוד, פרסם דובר צה"ל סרטון אילוסטרציה המתאר את פעולת כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך השנתיים האחרונות.

בין התיעודים שפורסמו היום נכללים גם קטעים ממבצעי השבת החטופים מתוך הרצועה, ותיעוד מסיוע צמוד של חיל האוויר לכוחות המתמרנים שפעלו בתוך שטח הלחימה.

צה"ל פרסם גם את פקודת הקשר של מפקד חטיבת גולני באותה עת, תת-אלוף יאיר פלאי, אשר נשמעה עם כניסת הכוחות לעזה.

פלאי אמר: "תחנות גולני כאן קודקוד, ביום שבת שמחת תורה פתח האויב במתקפה חסרת רחמים על אזרחים תמימים. האויב הפתיע אותנו, אך הוא יופתע שבעתיים מעוצמתה של חטיבת גולני".

הבכירים שחוסלו צילום: דובר צה"ל

עוד הוסיף, "רוח הלחימה של החטיבה מלווה אותנו לאורך כל מלחמות ישראל בקרבות המאתגרים ביותר. זוהי אותה הרוח שהפגינו לוחמנו בקרבות הקשים במוצבים וביישובים בעוטף".

בהמשך דבריו הדגיש פלאי: "חטיבת גולני, זוהי המשמרת שלנו, זה ייעודנו. אנו נשיב את כבודם של חברנו ואחינו הפצועים והחללים שלחמו בחירוף נפש. יש לנו את הזכות והחובה להשיב את הביטחון לתושבי העוטף ולעם ישראל כולו. אנחנו במלחמת קיום, במלחמה על הבית. אני אוהב אתכם וסומך עליכם. צאו להתקפה עד הניצחון. חטיבת גולני, כאן קודקוד, התקפה, התקפה סוף".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל