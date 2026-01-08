איסמאעיל א-ת'וואבתה, מנהל לשכת התקשורת של הממשל המקומי ברצועת עזה, האשים היום (חמישי) את ישראל בהעלאת "אמתלות שונות" כדי להמשיך ולהותיר את מעבר רפיח סגור.

לדבריו, מדובר במדיניות שמטרתה להחמיר את המצור על הרצועה ולהעצים את המשבר ההומניטרי.

א-ת'וואבתה טען כי יותר מ-80 אלף פלסטינים השוהים בחו"ל הגישו בקשות לשוב לרצועה, אולם סגירת מעבר רפיח מונעת את חזרתם. לדבריו, ישראל נוקטת במדיניות של "גירוש דה-פקטו".

עוד הוסיף כי אלפי סטודנטים נפגעים גם הם מסגירת המעבר, שכן אינם יכולים לצאת ללימודים מחוץ לרצועה. בתוך כך, ציין כי האוניברסיטאות בעזה נהרסו או חדלו מלתפקד בעקבות המלחמה.

במקביל, ארגון הטרור חמאס פנה למתווכים ולמדינות הערבות להסכם הפסקת האש עם ישראל, בדרישה לגנות את מה שכינה "הפרות בוטות" מצד ישראל. הארגון דורש הפעלת לחץ מיידי על ישראל ליישם את סעיפי ההסכם.

בין הדרישות המרכזיות שהציג חמאס: פתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים, הכנסת ציוד וסיוע הומניטרי לרצועה, ותחילת יישומו של השלב השני בהסכם הפסקת האש.