ח"כ לימור סון הר-מלך ומפלגת עוצמה יהודית הגישו היום (שני) לכנסת הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקר הפרשה שבה, על פי פרסומים, ניסו בכירים בשב"כ לסכל את מינויו של האלוף (מיל') דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי.

הצעת ההחלטה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על המהלך ומסר: "מדובר בניסיון חסר תקדים של בכירים בשב"כ בגיבוי אנשי היועמ"שית לבצע מרד בממשלה, לא פחות מכך, באמצעות שיטות שאמורות לשמש את השב"כ נגד ארגוני טרור".

הצעת 'עוצמה יהודית'

לדבריו, "את ניסיון המרד הזה חייבת לחקור ועדת חקירה בלתי תלויה שתחקור את כלל המעורבים מהשב"כ והפרקליטות, שתביא בעזרת השם לחשיפת כל האמת בפרשה, ולהעמדת העבריינים שביצעו את הפשע לדין. מברך את חה"כ לימור סון הר-מלך על הגשת ההצעה, וכולי תקווה כי ביום רביעי הקרוב מליאת הכנסת תצביע בעדה".

ח"כ סון הר-מלך, סגנית יו"ר הכנסת, הוסיפה: "מדובר באחד האירועים החמורים בתולדות שירות הביטחון הכללי ובניסיון הפיכה של ממש בתוך השב"כ. אנשי מערכת שאמורים להגן על מדינת ישראל מפני אויביה, הפנו את יכולות הסיכול והמודיעין כלפי פנים נגד עמיתיהם, נגד הדרג המדיני, ונגד מי שמעז לבקר את הכשלים של השבעה באוקטובר".

"כאשר גוף ביטחוני עוקב אחרי אנשיו, ומדליף תוצרים לגורמים חיצוניים כדי להשפיע על מינוי ראש השירות הבא הוא בעצם מנסה להקים שלטון אלטרנטיבי. אם לא תיעשה כאן פעולה נחרצת, המסר שיועבר לשטח הוא ברור: יש מי שחושב שהוא מעל החוק, מעל הממשלה ומעל העם. ואם השב"כ הפך למנגנון שמנסה לנהל את המדינה במקום להגן עליה, זה סיכון לדמוקרטיה עצמה".

על פי הדיווחים, שירות הביטחון הכללי ביצע האזנת סתר לעובד לשעבר א' במשך כחצי שנה, באמצעות רוגלה מתקדמת, אף ששוחרר ללא תנאים מגבילים.

ההאזנה בוצעה במסגרת הליך "סיכול ביטחוני" ובאישור ראש הממשלה, אך ללא פיקוח נאות מצד היועצת המשפטית לממשלה, כפי שנדרש בחוק.

תוצרי ההאזנה שימשו את ממלא מקום ראש השב"כ, ש', אשר העביר את המידע באמצעות יועמ"שית השירות לוועדת גרוניס - שדנה באותה עת במועמדותו של האלוף זיני לתפקיד ראש השירות.

אף שלא נמצא פגם בהתנהלותו של זיני, עצם השימוש במידע שהושג מהאזנה סיכולית חסויה נחשב לצעד חריג שפוגע בכללי הסודיות הפנימיים של הארגון.