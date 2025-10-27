נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, רמז במהלך ביקורו באסיה כי ייתכן וישקול להתמודד שוב על הנשיאות גם לאחר כהונה שנייה - אף שהחוקה האמריקאית אוסרת זאת.

טראמפ נשאל על דבריו של יועצו לשעבר, סטיב באנון, שאמר בשבוע שעבר לכתב העת אקונומיסט כי "יש תוכניות שטראמפ יתמודד וייתכן שינצח בקדנציה שלישית בשנת 2028. טראמפ יהיה נשיא ב-2028, ואנשים צריכים פשוט להתרגל לכך".

בתגובה אמר טראמפ, "לא באמת חשבתי על זה, אבל יש לי את נתוני הסקרים הטובים ביותר שהיו לי אי פעם. הייתי שמח לעשות את זה. האם אני לא שולל את זה? אתם תצטרכו לספר לי".

בהמשך השיחה נשאל טראמפ גם על תאוריות לפיהן ייתכן שיתמודד על תפקיד סגן הנשיא כדי להישאר בעל השפעה בממשל עתידי, ושלל את הרעיון. לדבריו, "אני חושב שאנשים לא יאהבו את זה. זה חמוד מדי. זה לא יהיה נכון".

טראמפ אף ציין את שמותיהם של סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו כיורשים פוטנציאליים לתפקיד הנשיא, ואמר עליהם כי הם "בלתי ניתנים לעצירה". עוד תקף את הדמוקרטים ואמר, "יש לנו קבוצה נהדרת של אנשים, מה שאין להם".

על פי החוקה האמריקאית, נשיא אינו יכול לכהן יותר משתי קדנציות, ועל כן האפשרות שטראמפ יתמודד לכהונה שלישית עומדת בניגוד מפורש להוראות החוק.