ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו אמש (שני) בטקס חנוכת מרכז השיקום על שם ג'ון גנדל בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.

בנאומו בטקס התייחס ראש הממשלה לרגעים שביקר במרכז הישן בראשית המלחמה, לפני כשנתיים: "זה עוד היה בבניין הישן. עברנו מחדר לחדר, והמראות היו קורעי לב. ראיתי דברים קשים בחיי בשדה הקרב, אבל לראות את הגיבורים הצעירים האלה, שאיבדו איברים, שסבלו כאב ופציעות שלא יתוארו, ולראות את אומץ לבם, את החוסן שלהם ואת התקווה בעיניהם, זה היה כל כך מרגש עד שנאלצתי ללכת הצידה ולנגב דמעה. זו השראה אמיתית".

עוד הוסיף: "ניצחנו ניצחונות גדולים, אך הם באו במחיר כבד: מחיר חיי הנופלים והכאב של משפחותיהם שאין לו נחמה; והמחיר של צעירים שנראים, על פניו, כמי שאין להם עתיד. אבל זה לא מה שראיתי. ראיתי צוותים רפואיים מסורים לאין שיעור, טיפולים מופלאים, ואלה שודרגו עכשיו לרמה הטובה בעולם. הצוותים הם אנשים מהטובים בעולם, אבל הם גם זקוקים לציוד, וכעת יש להם אותו".

נתניהו שיבח את הצוותים הרפואיים והציוד המתקדם במבנה החדש: "ראיתי שזה לא רק בניין. מה שיש כאן הוא לא רק מבנה, אלא יסודות של תקווה, יסודות של חוסן, של המחר. זה מה שראיתי בעיני החיילים הפצועים".

עוד הוסיף כי רוחם של הפצועים ממשיכה לעורר השראה: "הם אמרו לי דבר אחד. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו: 'למען המדינה, למען המדינה שלנו. המשיכו להילחם, ואנחנו נחזור ונילחם גם'. כל אחד ואחד מהם. זה ריגש אותי עד עומק הלב, ובאותו רגע ידעתי: זה הדור הכי לא מוערך שלנו. וזה הדור הגדול שלנו. זה סוד כוחה של ישראל, מקור עוצמתנו, מקור ניצחוננו".