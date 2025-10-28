ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים היום (שלישי) בשעה 14:00 דיון ביטחוני עם הרמטכ"ל, ראשי מערכת הביטחון בעקבות ההפרות של ארגון הטרור חמאס והתרגילים שנחשפו אמש סביב השבת גופות חטופים.

הדרג המדיני הורה לצה"ל לעצור את "שיתוף הפעולה" עם חמאס בנוגע לסריקות בתוך הקו הצהוב, שנועדו לאיתור גופות של חטופים חללים.

בדיון תציג מערכת הביטחון מספר אפשרויות להטלת עיצומים על חמאס: צמצום הסיוע ההומניטרי המועבר לרצועת עזה. הרחבת השליטה הישראלית בשטח, בדגש על דחיקת הקו הצהוב פנימה והשתלטות על אזורים נוספים.

בנוסף תציג מערכת הביטחון אפשרות לתקיפות אוויריות ממוקדות בתוך הרצועה, כולל חיסולים של בכירים בזרוע הצבאית של חמאס.

הדיון יתכנס על רקע הפרה חדה של ההסכם עם ארגון הטרור חמאס שהתרחשה אמש במהלך ההכנות להשבת גופת חטוף.

לפי עדויות לוחמים מגדוד מילואים שפעל בגזרת שג’עייה בעזה, המחבלים הוציאו את גופת החטוף מדירה סמוכה לזו שבה נערך המפגש עם אנשי הצלב האדום זמן קצר לפני שהגיעו למקום. "ראינו אותם מזיזים את גופת החלל. הם חפרו בור בפיר צדדי, הכניסו לשם את החלל, ואז קראו לצלב האדום להגיע כאילו 'גילו' אותו זה עתה", סיפר הלוחם לערוץ 7.

לדבריו, האירוע כולו התרחש לעיני חיילי צה"ל שהוצבו באזור. "בנו שם הצגה שלמה. הם רצו שהצלב האדום יקבל תמונה של 'איתור החלל', כדי לשדר לעולם את השקר כביכול הם מקיימים את ההסכם".

הלוחמים טענו כי האירוע כולו תועד במצלמות רחפן של צה"ל וכי ניתן לראות בבירור את המחבלים חופרים, מכניסים ומוציאים את הגופה. "יש תיעוד מלא, לא שמועות. הכול מתועד. אנחנו דורשים שהצבא יחשוף את הצילומים כדי שהציבור והעולם יבינו עם מי יש כאן עסק", אמר אחד מהם.