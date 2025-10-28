כך ביים חמאס את הוצאת גופת החטוף ללא קרדיט

תיעוד וידאו ממצלמת רחפן צה"לי ועדויות לוחמים מעלים טענות קשות להפרה חמורה של ההסכם מול ארגון הטרור חמאס, זאת במהלך השבת ממצאים של אופיר צרפתי הי"ד אמש (שני) מרצועת עזה.

בסרטון, שתועד על ידי רחפן של כוח צה"ל, נראים מחבלי חמאס מוציאים מדירה סמוכה שקית לבנה ובה, ככל הנראה, שרידיו של צרפתי.

התיעוד מראה כיצד המחבלים קוברים את השקית בבור שכבר היה חפור מראש, ולאחר מכן מזעיקים את אנשי הצלב האדום כדי להציג להם את "איתור הגופה".

לפי שעון הרחפן, המחבלים נצפו בשעה 16:07 כשהם מוציאים את השקית מהמבנה ומתחילים לכסות אותה בחול. כעבור שתי דקות הושלמה הקבורה. מיד לאחר מכן הוזעק למקום טרקטור, שאסף את השקית הלבנה בכף.

בשעה 16:13 הגיעו למקום אנשי הצלב האדום, והמחבלים הציגו בפניהם את השקית. הטרקטור הניח את ערימת החול והשרידים על הקרקע, והמחבלים סימנו בפני אנשי הצלב את מיקום הגופה. בהמשך נראו המחבלים חושפים את השקית שוב ומצלמים את האזור.

הלוחמים אומרים כי הכול התרחש לעיניהם, ונראה באופן ברור בצילומים. "ראינו אותם מזיזים את גופת החלל", סיפר אחד הלוחמים מגדוד המילואים שפעל בגזרת שג'עייה. "הם חפרו בור, הכניסו את החלל, ואז קראו לצלב האדום כאילו 'גילו' אותו עכשיו. בנו שם הצגה שלמה".

לדבריו, המטרה הייתה לייצר תיעוד שמציג את חמאס כמקיים את ההסכם. "הם רצו שהצלב האדום יקבל תמונה של איתור 'מקרי', כדי לשדר לעולם את השקר כביכול הם פועלים לפי ההבנות", הדגיש הלוחם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום דיון ביטחוני עם הרמטכ"ל, ראשי מערכת הביטחון בעקבות ההפרות של ארגון הטרור חמאס. הדרג המדיני הורה לצה"ל לעצור את "שיתוף הפעולה" עם חמאס בנוגע לסריקות בתוך הקו הצהוב, שנועדו לאיתור גופות של חטופים חללים.

בדיון הציגה מערכת הביטחון מספר אפשרויות להטלת עיצומים על חמאס: צמצום הסיוע ההומניטרי המועבר לרצועת עזה. הרחבת השליטה הישראלית בשטח, בדגש על דחיקת הקו הצהוב פנימה והשתלטות על אזורים נוספים.

בנוסף הציגה מערכת הביטחון אפשרות לתקיפות אוויריות ממוקדות בתוך הרצועה, כולל חיסולים של בכירים בזרוע הצבאית של חמאס.