השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב אל מעבר לקו הצהוב. כך הוחלט הערב (שלישי) בתום הדיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי התגובה להפרות החוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד חמאס.

בדיון השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר, אלוף במילואים ניצן אלון שמרכז את המאמץ המודיעיני בנושא השבויים והנעדרים, וראש השב"כ דוד זיני.

בכאן חדשות פורסם הערב כי בימים האחרונים התקיימו פגישות בין נציגים ישראלים, קטרים ואמריקנים בכמה מדינות מערביות - בניסיון למצוא פתרונות למשבר ההפרות בהסכם ואי השבת החטופים החללים.

הפגישות המשולשות עסקו גם במדינות ובגורמים שיצטרפו לכוח הבין-לאומי שיפעל בעזה. לדברי הגורם, המתווכות הציעו שצוותים מקצועיים של נציגים מכל חמש המדינות: ארצות הברית, ישראל, קטר, טורקיה ומצרים, ייכנסו לרצועה כדי לסייע במציאת החללים. עם זאת, בישראל הסתייגו מהרעיון והתירו רק לצוות מצרי להיכנס ביום שבת האחרון. המצרים, על פי הגורם, כבר דיווחו על קשיים באיתור החללים ועל צורך בסיוע מצוותים מקצועיים נוספים.

צה"ל חשף היום תיעוד שבו נראים אנשי חמאס כשהם קוברים שרידים מגופתו של החטוף החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במבצע צבאי לפני כשנתיים. אחרי שקברו את השרידים ביימו את הוצאתם מהאדמה, ואז השיבו אותם לישראל דרך הצלב האדום.

בתוך כך, משפחות חטופים חללים דרשו היום לקיים פגישה מיידית עם נתניהו "לנוכח ההפרות של חמאס, מעשיו הנתעבים, השימוש הציני בחטופים ובתוך זה גם הטעיית הצלב האדום".

מהמשפחות נמסר כי "ההפרות החוזרות והנשנות על ידי החמאס והתיעוד של צה"ל מוכיחים את מה שאנחנו יודעים וטוענים באופן ברור ונחרץ: חמאס יודע על מיקומם של כל החטופים וממשיך לפעול בזלזול, להונות את ארה"ב והמתווכות ולפגוע בכבודם של יקירינו, ממשלת ישראל לא יכולה ואסור לה להתעלם מכך ועליה לפעול בנחישות נגד ההפרות הללו. אנחנו דורשים פגישה דחופה ומיידית עם ראש הממשלה עוד היום שבה יפרט את התכנית מלאה".