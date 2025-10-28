מועצת בנימין הודיעה הלילה (שלישי) כי לוחם המילואים יונה אפרים פלדבאום ז"ל נפל בהיתקלות עם מחבלי חמאס ברצועת עזה.

"בצער רב אנו מודיעים על נפילתו בקרבות של יונה אפרים (אפי) פלדבאום הי"ד תושב זית רענן - נריה, בבנימין. אפי, בן 37, אב לחמישה, התגורר ביישוב ועבד כקבלן באזור. במהלך המלחמה רתם את יכולותיו לשירות מילואים משמעותי ברצועת עזה. אפי הוא הנופל ה-59 של מועצת בנימין", נאמר בהודעת המועצה.

חבריו ביישוב מספרים כי "אפי היה מוכר מאוד ואהוב בכל האזור. הוא עבד רבות בהתיישבות הצעירה. אפי היה מחובר לאדמת ארץ ישראל ונפל כשפעל כדי להגן עליה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד לו: "אפי לחם בקו הקדמי של המלחמה בעזה והמשיך בכך גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש שהופרה שוב ושוב על ידי מחבלי החמאס. בשם כל תושבי בנימין אני שולח תנחומים לרעייתו שולמית, לילדיו ולכל משפחתו. בזכות גבורת והקרבתו של אפי עם ישראל ינצח. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה".

המחבלים שפתחו באש על כוח צה"ל בתקרית בה נפל פלדבאום ז"ל יצאו ממנהרת טרור באזור שכונת ג'ניינה והפרו את הפסקת האש.

גורמים ביטחוניים אמרו כי ההתקלות התרחשה במהלך פעילות הנדסית של כוחות צה"ל נגד מנהרות הטרור. כשהחלו הכוחות לפגוע בחלק מרכזי של המנהרה יצאו ממנה מחבלים והחלו לירות לעבר הכוח - כולל ירי RPG.