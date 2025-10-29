הפרשן עמית סגל התייחס הערב (רביעי) במהלך שידור בחדשות 12 להתפתחות הדרמטית בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

לדבריו, מדובר באירוע חמור ביותר - לא רק מבחינה אתית אלא גם מבחינה פלילית.

"הסיפור הזה, החלק הקטן שבו, הוא העובדה שהפצ"רית או מי מסביבתה, חשודים בהדלפה של ההקלטה שפורסמה על ידי גיא פלג. זה החלק הקטן, אם כי יש לו השלכות מאוד משמעותיות", אמר סגל.

בהמשך הבהיר כי עיקר הבעיה טמון בכך שהחקירה עצמה נוהלה עד לא מזמן לכאורה על ידי הסגן של הפצ"רית, מה שמעלה שאלות קשות על מהימנות ההליך

"אם הפצ"רית יודעת, למצער, או אפילו הייתה שותפה בהדלפת העניין הזה ובמקביל, הפרקליטות הצבאית שכפופה לה קובעת 'לא מצאנו, לא ראינו, אי אפשר לחקור' - אז שיבוש של הליכי חקירה על השולחן, רישום כוזב במסמכי תאגיד בהחלט על השולחן כי את כתבת משהו שאת יודעת שהוא לא נכון".

סגל הוסיף, "הייתה חקירה והיא טוייחה לחלוטין. איך אנחנו יודעים? כי במשך שנה וחצי היועמ"שית, לא בידיעתה, מסייעת לטיוח והיא מוסרת שאי אפשר למצוא ואי אפשר לחקור - כי זה מה שמסרה לה הפצ"רית. היועמ"שית בעצם מתפקדת בפרשה הזאת כסטטיסטית".

לדבריו, ההתפתחות הגיעה בעקבות מידע חדש: "הגיע מישהו למשטרה, ואמר, 'תקשיבו, הנה, זה האיש שנתן ויש לי את ההוכחות לזה'. וזה היה מספיק חזק כדי שגם המשטרה תלך ליועמ"שית, וגם יועמ"שית תגיד, אין ברירה אלא לחקור, וגם הרמטכ"ל יגיד שהיא תצא לחופשה".

הוא תהה "האם נעשים ניסיונות לגייס עד מדינה" והוסיף: "מתי אנחנו נדע את האמת? עכשיו יוצאת הפצ"רית לחופשה ומי שמחליף אותה, הוא ממלא מקומה שהוא זה שניהל את החקירה המטויחת של הפרקליטות".

סגל סיכם בדברי ביקורת נוקבים כלפי ניהול החקירה עד כה: "מי שטייח פה זה מתוך הצמרת של הפרקליטות הצבאית, שהיא זו שאמרה שאין מה לראות כאן".