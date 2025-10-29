בדיון חירום שהתקיים בבור המטה הארצי בשבת ה-7 באוקטובר, כשלוש שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס הרצחנית על יישובי עוטף עזה, התריע נציג שירות הביטחון הכללי מפני חשש מ'טרור יהודי'.

לפי הקלטה מהדיון שפורסמה בערוץ i24, אמר נציג השב"כ לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל דאז קובי שבתאי, כי "יש עדכון עכשיו על קריאות להתארגנויות חמושות ונקמה בכל רחבי הארץ, של יהודים בכל רחבי הארץ ובאיו"ש".

נציג השב"כ הוסיף עוד: "קבוצות של יהודים קוראות להתארגן ולהתחמש ולנקום".

הדברים נאמרו בשעה שאלפי מחבלים רצחו, חטפו ופצעו אזרחים וחיילים ברחבי הדרום, כאשר מערכת הביטחון עסקה בניסיון להבין את היקף מתקפת חמאס ולהגיב לה בזמן אמת.

רק לפני מספר חודשים נחשף כי שלושה ימים לאחר המתקפה הרצחנית של חמאס הביע ראש החטיבה היהודית בשב"כ את דאגתו מהעובדה שמתיישבים רוכשים כדורים לאקדחים שהחזיקו ברישיון.

בשיחה עם מפקד ימ"ר ש"י אבישי מועלם הביע הבכיר בשב"כ דאגה: "היהודים מתחמשים". מועלם לא הבין את הדאגה ותהה: "מה הבעיה בזה? עברנו טבח, טבעי שהם יתחמשו בצורה חוקית".

ראש החטיבה טען בתגובה: "יש אמל"ח ביצהר". כשנשאל על מה מדובר הודה שהתכוון לכדורי אקדח רגילים.