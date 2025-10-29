נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל וטו על יוזמה ישראלית להזיז את הקו הצהוב ברצועת עזה ולתפוס שטח נוסף כחלק מהגברת השליטה הביטחונית של צה"ל באזור.

המהלך הישראלי תוכנן בעקבות הפרה חמורה של הפסקת האש מצד חמאס, שהובילה למותו של רס"ר במילואים אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד.

פלדבאום, שנפל בפעולה ברצועה, הותיר אחריו את רעייתו שולמית וחמישה ילדים: אורי בן ה-11, הבנות יסמין וריטה-רבקה, והתאומים דוד ויונתן שנולדו לפני כשנתיים.

על פי ההחלטה שהתקבלה בישראל, צה"ל היה אמור לתפוס את השטח לאחר הזזת הקו, בכפוף לאישור אמריקני - אך טראמפ בלם את המהלך.

ההחלטה של טראמפ עוררה תמיהה בישראל, שכן רק שעות קודם לכן התייחס להפרת הפסקת האש וכתב, "חמאס פגע בחייל ישראלי וישראל ירתה בחזרה. הם צריכים לירות בחזרה. זה לא יסכן את הפסקת האש. חמאס צריך להתנהג יפה. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו והם מבינים את זה".

במקביל, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר צפוי להמריא בשבוע הבא לוושינגטון, שם ייפגש עם בכירים בממשל האמריקני במטרה לדון בהמשך קידום המהלך.

נתניהו במרכז התיאום בקריית גת איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

מוקדם יותר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך ביקור מיוחד במרכז לתיאום צבאי-אזרחי בקריית גת (CMCC), שם נועד עם בכירים אמריקנים בהם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), אדמירל בראד קופר, והגנרל פטריק פרנק.

במהלך ההצהרה במקום אמר ראש הממשלה: ‏"אני שמח לארח פה בקריית גת את ידידינו האמריקנים. הם עובדים ביחד איתנו על תוכנית להשיג עזה אחרת, עזה שלא תהווה איום על ישראל יותר. המרכיב הראשון זה כמובן הביטחון, והאחריות הביטחונית על שמירת כוחותינו וחופש הפעולה שלנו. זה דבר שהוא מקובל ואנחנו גם עושים את זה. זה חשוב, זה מרכיב יסודי".

עוד הוסיף נתניהו כי פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה הם יעדים ברורים שסוכמו עם הנשיא טראמפ: "באותה מידה אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו, בהסכמה של אחרים, של פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה יושג. ועל זה אנחנו עובדים בשלבים, ביחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית".

"אני מאמין שבשיתוף פעולה עשינו כבר דברים שהדהימו את העולם - גם באיראן, גם בשחרור חטופינו החיים, שאף אחד לא האמין שנצליח. יש פה מאמץ אמיתי בשיתוף פעולה, עם שמירה של הביטחון בידינו, להשיג תוצאות שאולי אף אחד לא האמין שנשיג, אנחנו רוצים לנסות", אמר.

לסיום אמר: "הנשיא טראמפ אמר את זה בצורה פשוטה, או שנשיג את זה בדרך הקלה, כך אנחנו מקווים. או שנצטרך להשיג את זה בדרך הקשה, אבל אנחנו נשיג את מה שאנחנו מחפשים להשיג".