ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אחר הצהריים (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים קרביים של מחזור 73.

בפתח דבריו אמר נתניהו כי "מלחמת התקומה הוכיחה דבר אחד בבירור - עידן הגיבורים פה בענק. גיבורי המופת שקמו לנו במלחמה יעוררו השראה במשך דורות, ואני אומר באותה נשימה - גם גבורת הפצועים בגוף ובנפש מעוררת השראה כבירה. אנחנו מציינים עכשיו שנתיים לטבח 7 באוקטובר. בשמחת תורה עמדנו ברגע מכריע בתולדות המדינה. מפלצות חמאס פרצו לשטחנו ותקפו את תושבי עוטף עזה באכזריות איומה. אל מול הקנאות הברברית הזו התייצבנו יחד, יחד כאיש אחד, להכות באויב, למוטט אותו, לנצח אותו.

"צה"ל התמודד עם השטח הצפוף בעזה, עם זירות המטענים, עם החטופים. מול כל אלה צה"ל השיג תוצאות כבירות. אני משוחח עם מנהיגים וראשי צבאות בעולם, ואני אומר לכם שגדולי המומחים משבחים את צה"ל. תוצאות הפעולה של צה"ל נלמדות היום באקדמיות צבאיות ברחבי העולם. מי שטען שאנחנו עשויים מכורי עכביש גילה שמדובר בכורי פלדה.

"המלחמה הזו שינתה את היחס לישראל ולצה"ל. אנחנו נתפסים אחרת. ביקרתי אתכם פעמים רבות בשטח, ובכל פעם אמרתם לי 'אנחנו נכונים ללכת עד הסוף. עד הניצחון'. הרגשתי שאתם אומרים את זה כי כולנו מחוברים לארץ ישראל. כוח רצון והפעולה של הלוחמים והמפקדים שלנו הובילו להשבת כל החטופים החיים. אנחנו נחושים להחזיר את כל חטופינו החללים. לא נרפה. יש לנו עוד עבודה בעזה. בסופו של יום חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם לא כוחות זרים - אנחנו נעשה זאת. אני אמרתי ביום השני למלחמה שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "אתם מסיימים את ההכשרה בימים משמעותיים לביטחון המדינה ולעתידה. אלו זמנים משמעותיים - כי כולנו ביחד יצרנו במו ידינו סדר אזורי חדש. אתם, הלוחמים והלוחמות, המפקדים והמפקדות של צבא ההגנה לישראל - אתם ההשראה והרוח, אתם אלו שעם ישראל כולו חייב להם את התודה על הבטחת ביטחון מדינת ישראל.

"בזכותכם הסרנו איום השמדה קיומי עם הפגיעה בפרויקט הגרעין ופרויקט ייצור הטילים במבצע 'עם כלביא' מול איראן. בזכותכם חיסלנו בלבנון את הנהגת החיזבאללה, כולל רב המרצחים נסראללה. בזכותכם סיכלנו בסוריה במתקפה כוללת את כל היכולות האסטרטגיות של צבא אסד, ובליל נפילתו - צה"ל נכנס לסוריה והשתלט על פסגת החרמון. בזכותכם שינינו גישה ביהודה ושומרון - בזכותכם גם פגענו קשות בתשתיות הטרור הרבות של החות'ים בתימן".

הוא הבהיר בנאומו כי "זה לא סוף פסוק - החות'ים ישלמו מחיר יקר על ניסיונות הפגיעה שלהם בעורף הישראלי במהלך השנתיים האחרונות. לא אמרנו את המילה האחרונה. אין עוד צבא בעולם שהיה מסוגל לעשות את מה שעשיתם. אשרי העם הזה שאלו הם בניו ובנותיו.

"כל החטופים החיים כבר שבו אלינו - הישג שעד לא מזמן היה נראה בלתי אפשרי - והפך למציאות. אנחנו נעמוד על קיום ההסכם במלואו - ולא נעצור עד אשר נשיב הביתה, לקבר ישראל, את כל החטופים החללים שנותרו, בהם גם מפקדים וחיילים שנפלו על משמרתם. ולצד זאת חשוב גם לזכור ולהזכיר: הלחימה העצימה ברצועת עזה צפויה, אומנם, להסתיים, אבל אתגרים רבים עוד לפנינו במספר זירות - ולא נחדל לפעול עד אשר נשיג אותם. לא נעצור עד אשר נממש את יעדי העל הניצבים לנגד עינינו: פירוז עזה ופירוק חמאס מנשקו תוך הריסה מוחלטת של מנהרות הטרור. לא נאפשר חזרה למציאות אותה הכרנו עד ה-7 באוקטובר. רק אם נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל נוכל לממש מטרה חשובה זאת".

בסיום דבריו התייחס השר כ"ץ לחקירת הפצ"רית, ואמר כי "נחשפנו אתמול להתפתחות משמעותית בחקירת ההדלפה של הסרטון הערוך משדה תימן. כמי שכיהן בעת תחילת הפרשה כשר החוץ, אני יודע היטב מהו הנזק העצום שנגרם למדינת ישראל. מדובר באחת מעלילות הדם החמורות ביותר נגד חיילי ומפקדי צה"ל, שחושפת אותם לרדיפות בכל העולם. כשר הביטחון של מדינת ישראל אעשה הכול כדי לוודא שכל האמת בפרשה תיחשף ושכל מי שנטל חלק ונתן ידו לעלילה החמורה הזאת - ייתן את הדין".