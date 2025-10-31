טל שוסטר, יושבת ראש ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), מתארת בשיחה עם ערוץ 7 את התמונה המורכבת של יהדות ארצות הברית, הנעה בין התגייסות מרשימה למען ישראל לבין איומים פנימיים גוברים ברמה המקומית, המגיעים לנקודת רתיחה בבחירות הקרובות בניו יורק.

"אנחנו מבינים שהמועמד שכרגע רץ לראשות העיר, זוהרן ממדאני, לא מייצג את הקהילה היהודית או הישראלית. הוא מייצג משהו לא טוב לניו יורק".

לנוכח האיום, ב-IAC פועלים לגיוס חירום של הקהילה לצאת ולהצביע בקלפיות. "כרגע אנחנו מבקשים מכל אחד מהקהילה להצביע ולהשפיע. כל קול משמעותי ברמה המקומית. ההכרעה מגיעה בדיוק מהקולות הללו".

התופעה המטרידה ביותר בעיניה היא קיומם של יהודים, במיוחד מהדור הצעיר, המתכוונים לתמוך במועמד האנטי-ישראלי. "אני לא מצליחה להבין את זה. אנחנו שומעים על אנשים, במיוחד צעירים, שאומרים שאנדרו קואמו לא מייצג אותם. אבל העדיפות שלנו כרגע היא שייבחר אדם שידאג למדינת ניו יורק וגם לקהילה היהודית והישראלית".

היא מזהירה מפני בחירתו של ממדאני. "אין לי ספק שזה ישפיע. מדובר בעיר היהודית ביותר בארצות הברית, שכל חג או אירוע חוגגים בשדרה החמישית ובתי הספר סגורים. ניו יורק היא המקום בטח הכי נוח לגור בו אחרי מדינת ישראל. להבין שעומד להיות לנו ראש עיר שלא תומך בישראל - זו בעיה רצינית ביותר".

הבחירות בניו יורק, לדברי שוסטר, הן רק סימפטום לאתגר רחב יותר שה-IAC זיהה והחל לפעול בו במלוא העוצמה בשנתיים האחרונות - הזירה המקומית בארה"ב. "ההשפעה נמצאת ברמה המקומית, במועצות העיר, בתפקידים המוניציפליים. ממדאני צמח בדיוק מהמקומות האלה. שם כקהילה אנחנו חותרים להשפיע. בארצות הברית, בניגוד לישראל, כהורה או אזרח יש יכולת להשפיע על מי יישב במחלקת החינוך, אלה תכנים ילמדו בבתי הספר. התפקיד שלנו הוא לדאוג לכך".

כדי להמחיש עד כמה המאבק המקומי קריטי ומשפיע על חיי היומיום היהודיים, שוסטר חולקת סיפור מהעיר בה היא מתגוררת. "לפני כמה שנים בעיר שאני גרה בה, בלי ששמנו לב. מי שעמד בראש משרד החינוך המקומי, דומה מאוד בדעותיו לממדאני. בתקופת כהונתו, גילינו בוקר אחד שיום הכיפורים ירד מרשימת החגים ובמקומו הוסיפו את עיד אל פיטר".

הפתרון, לשיטתה, הוא מעבר ממגננה לאקטיביות, כאשר כל ישראלי-אמריקאי רואה בעצמו נציג דיפלומטי. "כל אחד מאיתנו הוא שגריר של מדינת ישראל", היא מצהירה. "אם אתה גר בניו יורק, אתה רוצה לדעת מי מייצג אותך בשכונה וללכת להיפגש עם האדם הזה שרץ למועצת העיר כי הוא יחליט את ההחלטות הנכונות. עלינו לספר על מדינת ישראל, להתחבר לקהילות האחרות, ולהסביר למה אנחנו כל כך גאים להיות ישראלים".