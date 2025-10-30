האיגוד הגרמני לרפואת שיניים קיים את טקס הזיכרון הראשון לזכר השואה, שנועד להודות בעובדה כי רופאי שיניים לקחו חלק מרכזי בניסויים ועינויים של אסירים במחנות ההשמדה.

בטקס, שהתקיים באוניברסיטת הומבולדט בברלין, נחשפו זוועות רבות שבוצעו על ידי רופאי שיניים גרמניים במהלך מלחמת העולם השנייה, בעיקר נגד אסירים יהודים.

מרטין הנג'ס, יו"ר האגודה הלאומית של רופאי שיניים בגרמניה, אמר כי "כמקצוע, יש לנו אחריות ללמוד מההיסטוריה ולנקוט עמדה איתנה נגד כל צורות האנטישמיות, ההדרה והזלזול באנושות".

טקס הזיכרון יוצא הדופן התקיים לאחר שמחקרים שהוזמנו על ידי הקהילה הרפואית בשנים האחרונות חשפו את היקף מעורבותם של רופאי השיניים במעשי זוועה תחת משטרו של אדולף היטלר.

דומיניק גרוס, מנהל המכון להיסטוריה, תיאוריה ואתיקה של הרפואה באוניברסיטת אכן בגרמניה, שעובד כרופא שיניים, אמר במהלך טקס הזיכרון כי "יותר מ-60 אחוזים מהמרצים והפרופסורים לרפואת שיניים תחת מה שנקרא 'הרייך השלישי' הצטרפו למפלגה הנאצית. בהם גם שמונה מתוך תשעת נשיאי איגוד רופאי השיניים בגרמניה. בין היתר גם 55 אחוזים מרופאי השיניים בגרמניה, שיעור גבוה בהרבה מרופאים אחרים או מורים. יותר מ-300 רופאי שיניים שירתו בוואפן-אס אס, וכ-100 רופאי שיניים היו אחראים לגניבת שיני זהב במחנות ריכוז, כמו גם לסלקציות קטלניות".

רופאי השיניים ששירתו במשטר היטלר נהגו לעקור בכוח את שיני הזהב של האסירים, ולאחר מכן התיכו אותם או השתמשו בהם לטובת חולים גרמנים.