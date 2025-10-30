טיקטוק ישראל משיקה לראשונה בארץ תכנית תגמול כספית ליוצרי תוכן.

תחרות חדשה בשם "ספורטוק" מציעה פרסים של אלפי שקלים ליוצרים שיעלו תכנים מקוריים ויצירתיים בנושאי ספורט, כחלק מתכנית גלובלית שמגיעה לישראל.

המשתתפים בתחרות מתבקשים להעלות לפחות שני סרטונים תחת ההאשטאג #ספורטוק, לאחר הרשמה לדף התחרות באפליקציה.

סרטונים שיעברו את רף 1,000 הצפיות ייכנסו להגרלה, במסגרתה ייבחרו עשרה זוכים, על פי קריטריונים הכוללים יצירתיות, מקוריות, איכות התוכן ורמת ההפקה.

התחרות תימשך עד 27 בנובמבר, ומיועדת לחובבי ספורט, יוצרים ואוהדים מכל התחומים. המשתתפים מוזמנים לשתף חוויות מהיציעים, מהמגרש או מהיומיום, ולהביע את אהבתם לקבוצות ולרגעים הגדולים של הספורט.

אביעד רוזנבוים, מנהל פעילות התוכן בטיקטוק ישראל, מסר: "אנחנו יודעים שאנשים באים לטיקטוק כדי להיחשף לתכנים חדשים וללמוד עוד על תחומי עניין שמרתקים אותם, כמו הספורט. אנחנו רואים שקהילת הספורט בטיקטוק צומחת בקצב מרשים, ואנחנו גאים להשיק את ספורטוק, מהלך שנועד להעצים את קולות האוהדים והיוצרים, ולתת במה לסיפורים ולחוויות שמחברים בין אנשים דרך אהבת הספורט. הפרויקט הזה ממשיך את המחויבות שלנו לעודד יצירתיות, השראה ואורח חיים ספורטיבי".