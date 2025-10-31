השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אישר את צירופן של מודיעין מכבים רעות והמועצה האזורית באר טוביה לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי.

ההחלטה התקבלה על רקע אירועים ביטחוניים חוזרים ונשנים, ולאחר עבודת מטה של משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי.

המהלך מהווה חלק מרפורמת הנשק שמוביל המשרד לביטחון לאומי, במסגרתה כבר הונפקו למעלה מ-245,000 רישיונות נשק חדשים ברחבי הארץ.

השר בן גביר אמר: "הרפורמה שאנחנו מובילים כבר הצילה חיים רבים והוכיחה את עצמה בשטח. היא נועדה לאפשר לאזרחים שומרי חוק להגן על עצמם ועל הקהילה שלהם. היישובים מצטרפים היום ליישובים נוספים שבהם אנחנו מחזקים את הביטחון האישי באמצעות נשק ברישיון, כיתות כוננות והעצמת ההרתעה, אני מברך את ראש העיר חיים ביבס על מחויבותו הבלתי מתפשרת לביטחון תושבי מודיעין ועל שיתוף הפעולה המצוין בין עיריית מודיעין למשרד לביטחון לאומי".

ראש העיר מודיעין, חיים ביבס, הוסיף: "ההכרה בכל העיר מודיעין מכבים רעות כיישוב זכאי לקבלת רישיון נשק אישי היא צעד חשוב ומשמעותי לחיזוק הביטחון האישי של התושבים. בימים שבהם האתגרים הביטחוניים נוכחים בשגרה שלנו, חובתנו כעיר וכמדינה היא לאפשר לאזרחים אחראיים ונושאי הכשרה ראויה, את הכלים להגן על עצמם ועל סביבתם".

היישובים מצטרפות לשורת יישובים שכבר הוכרו כזכאים לרישיון נשק אישי, ובהם: אשדוד, אשקלון, טבריה, חצור הגלילית, בית שאן, נתיבות, שדרות, אופקים, אלעד, שכונות נרחבות בירושלים בראש העין ועוד.