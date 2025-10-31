שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שישי) כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, לא תשוב לתפקידה, זאת בעקבות מעורבותה בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן והחשדות נגדה.

כ"ץ הסביר כי ההחלטה התקבלה "נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל".

לדבריו, "אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

הוא הוסיף כי כבר בימים הקרובים ימונה ממלא מקום לפרקליטה הצבאית הראשית, ובמקביל ייפתח הליך למינוי קבוע. כ"ץ העביר רמז לרמטכ"ל והדגיש "על פי החוק, מינוי פרקליט צבאי ראשי נעשה בידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל".

כעבור שעה קלה נפגשה תומר ירושלמי עם הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר והגישה לו מכתב התפטרות.

ביום רביעי האחרון נחשף כי נפתחה חקירה פלילית בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

החקירה נפתחה בעקבות מידע מפתיע שהתקבל ממקור בלתי צפוי. בכירה בפרקליטות הצבאית, שהייתה חלק מהצוות הקרוב של הפצ"רית, עברה לאחרונה בדיקת פוליגרף שגרתית במסגרת הליך מיון לתפקיד חדש. את הבדיקה ביצע השב"כ - כנהוג בצה"ל בבדיקות רגישות מסוג זה.

במהלך הבדיקה, שלא עסקה בפרשת ההדלפה, הודתה הבכירה כי היא זו שהעבירה לתקשורת את סרטון התקרית מבסיס שדה תימן.

המידע הועבר מיידית לראש השב"כ דוד זיני, ובהתאם לנהלים - הוא דיווח על המקרה לרמטכ"ל אייל זמיר, שלו כפופה הפרקליטות הצבאית.

הרמטכ"ל דיווח על כך ליועצת המשפטית לממשלה, שקיימה ישיבה דחופה עם בכירי משרדה - והורתה על פתיחה בחקירה פלילית.