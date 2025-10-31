הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הגישה הבוקר (שישי) את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר, זאת על רקע ההתפתחויות האחרונות בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

במכתב ההתפטרות הודתה בחלקה בהדלפת הסרטון: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה".

מכתב ההתפטרות של הפצ"רית

מצה"ל נמסר כי הרמטכ"ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי "ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה"ל. הרמטכ"ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי. מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוח'בה - ייתן את הדין".

מוקדם יותר הבוקר, הודיע כ"ץ כי תומר-ירושלמי לא תשוב לתפקידה "נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקיד הפצ"ר, שממונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בכל צה"ל", הסביר כ"ץ.

לדבריו, "אוודא שימוצה הדין עם כל מי שנתן ידו לעלילת הדם נגד חיילי צה"ל בפרשת שדה תימן".

על פי דיווח שפורסם היום בחדשות 12, החשדות נגד תומר ירושלמי כוללים מעורבות ישירה בהדלפה, הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ, שיבוש הליכי חקירה וזיוף מסקנות בדיקה פנימית.

בדיקת פוליגרף לדוברת הפרקליטות הצבאית נערכה בסוכות האחרון. ממצאיה הונחו על שולחנו של ראש השב"כ הנכנס דוד זיני, כבר ביומו השלישי בתפקיד.

על פי גורמים יודעי דבר, המידע שנמסר במהלך בדיקת הפוליגרף לא נחשף בטעות, אלא נאמר באופן מכוון על ידי דוברת הפרקליטות הצבאית.

הגורמים מציינים כי הקצינים חששו תחילה למסור את הפרטים מחשש שיבולע להם מצד הפצ"רית, אך עם הזמן בחרו לשתף פעולה.

לפי הדיווח, לפחות ארבעה קצינים בפרקליטות הצבאית נחקרו או צפויים להיחקר בקרוב. בשלב זה, האלופה תומר-ירושלמי עצמה טרם זומנה לחקירה.