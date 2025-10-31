הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, מודה במפורש במכתב ההתפטרות שהגישה היום (שישי) לרמטכ"ל, כי עמדה מאחורי הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן, שהובילה לעלילת דם חריפה נגד לוחמי צה"ל בזירה הבינלאומית.

בהודאתה, לא רק שהיא מקבלת אחריות ישירה על ההדלפה, אלא שהיא למעשה מודה כי פתחה בפרקליטות הצבאית בבדיקה פנימית פיקטיבית. זאת, מאחר שלא הייתה כל שאלה אמיתית מי עומד מאחורי ההדלפה, ולכן לא היה צורך לבדוק את מקור הדלפת הסרטון.

בהמשך לכך, הודאתה כוללת גם קבלת אחריות על דיווח שקרי שנמסר לבג"ץ, שלפיו לא הצליחו לאתר את מקור ההדלפה. כעת מתברר כי המקור הייתה תומר-ירושלמי עצמה.

למעשה, מדובר בהודאה דרמטית ההופכת את הפצ"רית לשעבר לחשודה המרכזית בפרשה והיא צפויה לקבל זימון לחקירה בימים הקרובים.

בפתח הדברים במכתב ההתפטרות כותבת תומר-ירושלמי על סיום כהונתה: "בתום ארבע שנים בהן אני משמשת בתפקיד הפרקליטה הצבאית הראשית ולאחר שלושים שנות שירות בצה"ל, אני מבקשת להודיעך על החלטתי לסיים את תפקידי".

בהמשך היא מתארת את חשיבות התפקיד בעיניה: "תפקיד הפרקליטה הצבאית הראשית היה גולת הכותרת של שירותי הצבאי. היתה לי הזכות לשמש בשורת תפקידים בליבת העשייה המשפטית והצבאית. שימשתי בתפקיד הפצ"רית מתוך תחושת אחריות עמוקה. ראיתי ועודני רואה זכות גדולה לעמוד בראש יחידה חזקה ועצמאית, שעמדה ותעמוד תמיד במרכז העשייה המשפטית בישראל".

בהתייחסה למלחמת 'חרבות ברזל', היא כותבת: "בשבעה באוקטובר 2023 חוו צה"ל והמדינה כולה, טלטלה שכמותה לא ידענו. למן יומה הראשון של המלחמה, התייצבו קצינות וקציני הפרקליטות הצבאית לצד מפקדי צה"ל, בכל החזיתות, על מנת לסייע להם לממש, בהתאם לדין, את מטרות המלחמה".

"זו המלחמה הארוכה והמורכבת ביותר שידע דורנו. זו גם המלחמה המשפטית ביותר שידענו. העשייה המשפטית הפכה במלחמה לחזית בפני עצמה - החזית המשפטית. היא התאפיינה בהיקף חסר תקדים של סוגיות מורכבות, רגישות, ובעלות השלכות כבדות משקל על הלחימה. הפרקליטות הצבאית תחת פיקודי, תרמה לחופש הפעולה של צה"ל, בכך שפעלה להבטיח כי פעולותיו מתנהלות בהתאם לדין".

היא מציינת את מחויבות צה"ל למוסר ולחוק, גם במהלך לחימה: "צה"ל הוא צבא מוסרי ושומר חוק. לכן, גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש או לפגוע חלילה בצה"ל. ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמה. זוהי ערובה לחוסנו של הצבא, והיא שומרת עליו ועל משרתיו מבפנים ומבחוץ. בהתאם, ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה בנוגע לאירוע בבסיס שדה תימן היתה מחויבת המציאות".

בהקשר ישיר לאירוע המדובר, מציינת תומר-ירושלמי: "אכן, העצורים בשדה תימן הם מחבלים ופעילי טרור מהסוג הגרוע ביותר. חובה למצות איתם את הדין. אין בכך כדי לגרוע מחובתנו לחקור כאשר מתקיים יסוד סביר לחשד לביצוע מעשה אלימות כלפי עצור. לצערי, תובנה בסיסית זו - שקיימים מעשים שאסור לעשותם גם לנקלים שבעצורים - כבר אינה משכנעת את כולם".

היא מתארת את הלחצים וההתקפות על הפרקליטות הצבאית: "בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה-לגיטימציה פסול וכוזב. קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים, ואף לאיומים של ממש. כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצה"ל - יחד עם המפקדים ולצידם".

בהמשך היא השתלשלות פרשת שדה תימן: "מסע הרסני זה הגיע ע לשיאו בעקבות ההחלטה לחקור ואת פרשת שדה תימן. במקרה זה נלוו לדברי הבלע כלפי גורמי אכיפת החוק בצה"ל, מעשים חמורים וחסרי תקדים, לרבות פריצה המונית לבסיס שדה תימן ולבסיס בו שוכן בית הדין הצבאי. מסע השיסוי לווה בהסתה חמורה כאילו אנו מעדיפים מחבלים על פני לוחמינו. מסע זה נמשך עד עצם היום הזה והוא פוגע פגיעה קשה ועמוקה בצה"ל, בתדמיתו, ובחוסנם של חיילי צה"ל ומפקדיו".

בפסקה המרכזית ביותר, תומר-ירושלמי נוטלת אחריות להדלפה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, כמי שאישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

היא מסיימת בנימה אישית של סיכום ופרידה: "בכל תפקידיי, פעלתי לשם שמירה על שלטון החוק בצה"ל. אין ולא עמדה לנגד עיניי כל תכלית אחרת. מטרה זו עמדה ביסוד פעולותיי גם בפרשת שדה תימן. לא כך תכננתי לסיים את שירותי הצבאי, אך אין בנסיבות הנוכחיות כדי להפחית מהגאווה העצומה הצבאית ומהכרת התודה שאני חשה על הזכות שהייתה לי לשרת בארגון מופת ולהוביל את הפרקליטות בתקופה מאתגרת זו. תודתי שלוחה לכל פקודיי - משרתות ומשרתי הפרקליטות הצבאית - אנשים מעולים, הממלאים את תפקידם מתוך שליחות ובמסירות אין קץ".