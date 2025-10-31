שר הביטחון לשעבר יואב גלנט התייחס להתפטרות הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי בשל הפרשה החמורה שבה היא מעורבת.

"לאחר שהנחיתי על פתיחת החקירה למציאת מדליף הסרטון זימנתי אותה כדי להבין מדוע החקירה מדשדשת, היא שיקרה בזדון ואמרה שהחקירה ממושכת".

לדבריו, "צריך למצות את הדין עם כל מי שפוגע בצה"ל ובוודאי עם מי שאמורה לוודא כי הדין והפקודה הם נר לרגלי לוחמי צה"ל. מכתב ההתפטרות של הפצ"רית הוא לעג לרש והוכחה כי היא לא הפנימה את חומרת מעשיה".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס ואמר כי "מעשה הפצ"רית על פי הודאתה הוא חמור מאוד ומכתים את ערכי צה"ל. נדרשת חקירת עומק ומיצוי הדין למול כלל המעורבים - אמון הציבור בצה"ל ומשרתיו, הוא תנאי לעוצמתו ולחוסן הלאומי בישראל".

שר החינוך יואב קיש אמר כי "עלילת הדם הנוראית כנגד חיילי צה"ל נוצרה על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית שהחליטה שהיא החוק. ‏מזכיר עוד כמה פקידים שחושבים שבם החוק והתבלבלו לגמרי".

הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הגישה הבוקר (שישי) לרמטכ"ל אייל זמיר מכתב התפטרות, יומיים לאחר שהוצאה לחופשה בשל החשד למעורבותה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

תומר ירושלמי הודתה לראשונה במכתב כי אישרה להדליף את הסרטון, לטענתה כדי "להדוף תעמולה שקרית" שהוטחה בפרקליטות הצבאית בעקבות חקירת לוחמי המילואים.

בשיחה עם הרמטכ"ל לקחה תומר ירושלמי אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון, ובמכתב ההתפטרות שלה כתבה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

תומר ירושלמי, שכיהנה בתפקיד הפרקליטה הצבאית הראשית מאז 2021, צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה - ומסתמן כי היא תיחקר באזהרה.

במכתבה כעת נראה כי היא מודה למעשה שהפרקליטות הצבאית, בהובלתה, פתחה אחרי הדלפת הסרטון בבדיקה פיקטיבית בניסיון לכאורה לאתר את הגורמים שאחראים לו. לבג"ץ אף הוגש תצהיר בנושא בעקבות עתירה שדרשה לפתוח בחקירה, ואחת הטענות שכנראה ייבדקו כעת היא אם מדובר בתצהיר שקר.

"בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה-לגיטימציה פסול וכוזב. קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים, ואף לאיומים של ממש. כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצה"ל - יחד עם המפקדים ולצידם.

"מסע הרסני זה הגיע לשיאו בעקבות ההחלטה לחקור את פרשת שדה תימן. במקרה זה נלוו לדברי הבלע כלפי גורמי אכיפת החוק בצה"ל, מעשים חמורים וחסרי תקדים, לרבות פריצה המונית לבסיס שדה תימן ולבסיס בו שוכן בית הדין הצבאי. מסע השיסוי לווה בהסתה חמורה כאילו אנו מעדיפים מחבלים על פני לוחמינו. מסע זה נמשך עד עצם היום הזה והוא פוגע פגיעה קשה ועמוקה בצה"ל, בתדמיתו, ובחוסנם של חיילי צהייל ומפקדיו", הוסיפה.

"גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש או לפגוע חלילה בצה"ל. ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמה. זוהי ערובה לחוסנו של הצבא, והיא שומרת עליו ועל משרתיו מבפנים ומבחוץ. בהתאם, ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה בנוגע לאירוע בבסיס שדה תימן הייתה מחויבת המציאות. אכן, העצורים בשדה תימן הם מחבלים ופעילי טרור מהסוג הגרוע ביותר. חובה למצות איתם את הדין. אין בכך כדי לגרוע מחובתנו לחקור כאשר מתקיים יסוד סביר לחשד לביצוע מעשה אלימות כלפי עצור".

לדבריה, "תובנה בסיסית זו - שקיימים מעשים שאסור לעשותם גם לנקלים שבעצורים - כבר אינה משכנעת את כולם". על הרקע הזה לדבריה ספגו אנשי הפרקליטות הצבאית את אותו "מסע שיסוי" שלטענתה נוהל נגדם. היא התעקשה כי גם בפרשת שדה תימן פעלה מתוך רצון לשמור על שלטון החוק בצה"ל: "אין ולא עמדה לנגד עיניי כל תכלית אחרת. מטרה זו עמדה ביסוד פעולותיי גם בפרשת שדה תימן. לא כך תכננתי לסיים את שירותי הצבאי, אך אין בנסיבות הנוכחיות כדי להפחית מהגאווה העצומה ומהכרת התודה שאני חשה על הזכות שהייתה לי לשרת בארגון מופת ולהוביל את הפרקליטות הצבאית בתקופה מאתגרת זו".

את מכתבה לרמטכ"ל סיכמה: "תודתי שלוחה לכל פקודיי - משרתות ומשרתי הפרקליטות הצבאית - אנשים מעולים, הממלאים את תפקידם מתוך שליחות ובמסירות אין קץ. אני מודה לחבריי למטה הכללי על החברות והשותפות לדרך. אני מודה לך הרמטכ"ל על האופן שבו אתה מוביל את צה"ל בתקופה היסטורית, ועל המקום החשוב שאתה מייחס לשמירה על שלטון החוק בצה"ל".