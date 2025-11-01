סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (מוצאי שבת) ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה כי היא מנועה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן.

האיסור כולל את חקירת הדלפת הסרטון, עבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה.

כמו כן אוסר לוין על היועמ"שית להתערב במינוי מ"מ או מחליף לפצ"רית שנאלצה לסיים את תפקידה.

לוין כתב ליועמ"שית כי האיסור נובע מכוח סמכותו לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה, שעניינו הטלת תפקיד של נושא משרה המנוע מלעסוק בעניין מסוים על עובד מדינה אחר. לדברי לוין, המניעה לא חלה רק על היועמ"שית - אלא על כל הכפופים אליה.

"מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן, ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה. כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון - לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".

לוין האשים את בהרב-מיארה בכך שהייעוץ המשפטי הטעה לכאורה את בג"ץ, בכך שמסר לו ב-16 בספטמבר 2025 כי פעולות החקירה הגיעו למיצוי - ואין בסיס להמשך טיפול בהדלפת הסרטון במישור הפלילי, מאחר שקיים סיכוי נמוך לאתר את המדליף.

לוין תהה: "כיצד ידעתם לכתוב בתגובה לבג"ץ את הרקע להדלפת הסרטון עשרה חודשים לפני הודאתה של הפצ"רית שזה היה המניע להדלפה? מובן כי שאלה זו מחייבת חקירה ובירור העובדות, לרבות מולך באופן אישי".

"יש לבדוק את מעורבותך האישית בהליך הבדיקה, ואת זו של הכפופים לך - האם נפגשתם עם הפצ"רית היוצאת? האם שוחחתם איתה בנושא? האם הוריתם לחקור או לתשאל אותה ואת סביבתה הקרובה או שמא נמנעתם מכך? וככלל, מה היו ידיעותיכם בפרשה? מאליו מובן שלא את ולא הכפופים לך תוכלו לעסוק בבדיקות שאלות אלה ואחרות".

"בחרתם לכאורה להגיש תגובה זו לבג"ץ בלי שמיציתם את האפשרויות להגשת דוח מקצועי, לרבות מול משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. מנעתם מבג"ץ לכאורה להיחשף לאמת בדבר הנזקים העצומים בעולם שהדלפת הסרטון הדיבתי גרמה".

בתוך כך "הארץ" דיווח כי המשטרה מחזיקה בהתכתבות שבה הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר־ירושלמי מורה לקצינה החשודה בהעברת התיעודים משדה תימן להדליף ראיות מחקירת החשודים, בהן שני סרטונים ממצלמות אבטחה המתעדים לכאורה את הפגיעה במחבל פלסטיני. ההתכתבות נמצאה במכשיר הטלפון הנייד של הקצינה, שעוכבה השבוע לחקירה.

בשיחה עם הרמטכ"ל לקחה תומר ירושלמי אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון, ובמכתב ההתפטרות שלה כתבה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

תומר ירושלמי צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה - ומסתמן כי היא תיחקר באזהרה. לבג"ץ אף הוגש תצהיר בנושא בעקבות עתירה שדרשה לפתוח בחקירה ואחת הטענות שכנראה ייבדקו כעת היא אם מדובר בתצהיר שקר.