עצרת החרדים נועדה למחות על הרדיפה המשפטית של בחורי הישיבות. מי שמנסה לשנות את הנרטיב, הוא התקשורת שעסוקה בקמפיין שמטרתו אחת - הפלת והחלפת הממשלה ופיצול מחנה הימין

כמו מאות אלפים אחרים, השתתפתי גם אני בעצרת התפילה החרדית בירושלים בחמישי האחרון. יש לא מעט תובנות והיבטים לדבר עליהם בהקשר לעצרת הזו, אבל שניים מהם חשובים לי במיוחד, בפרט בבמה נכבדה זו.

ההיבט הראשון הוא מהותה של העצרת: בתקשורת הישראלית, ולמצער בחלקים ממנה, נעשה ניסיון למסגר אותה כעצרת 'נגד הגיוס', במהלך שנועד לקומם את מרבית הציבור בישראל נגדה וכמובן נגד הציבור החרדי בכלל, ולהצטרף לקמפיין הגיוס האינסופי (שמטרתו, חלילה, איננה גיוס חרדים בפועל לצבא, אלא פירוק הממשלה).

צר לי להרוס את הקמפיין, אבל לא מדובר בעצרת נגד הגיוס אלא בעצרת מחאה על מעצרם הספורדי של בחורי ישיבות בודדים באופן אקראי, מעצרים שלא תורמים כלום (וכנראה רק מזיקים) לסוגיה הכוללת של שילוב חרדים בצה"ל. העצרת נועדה למחות על אותם מעצרים ועל המצב בו צעירים שלומדים תורה הופכים בשל כך למועמדים למאסר אקראי.

רשימת ה'הוכחות' לטיעון הזה ארוכה מני ים: הן מכתביהם המפורשים של גדולי ישראל, בראשותו של מנהיג הדור מרן הגר"ד לנדו, שקראו לצאת ולהשתתף בעצרת והדגישו והתייחסו לסיפור המעצרים, הן החלטות העצרת שעסקו במפורש ברדיפה המשפטית של עולם התורה ובחורי הישיבות, והן הסירוב המובהק של מארגני העצרת לתת לחוגים קיצוניים לנסות להכתיב קו קיצוני ששולל פתרונות כמו חוק הגיוס וכדומה.

וזה מוביל אותי להיבט השני: הניסיון הממוקד של השמאל הישראלי, מתוך הבנה שדמוגרפית ודמוקרטית אין לו ולו סיכוי קלוש לחזור לשלטון, לפצל ולרסק את מחנה הימין ולסכסך את חלקיו זה בזה. זה כולל את קמפיין אוכלי המוות נגד הציבור הדתי לאומי, ובאופן שהיה עשוי להיות משעשע, גם את הקמפיין בעל המסר ההפוך על ההשתמטות החרדית.

בפעם המי יודע כמה אבהיר: יש סוגיה רגישה, נפיצה וגם צודקת של גיוס חרדים. אפשר להתווכח על המינון, על ההיקף, על המסלולים, על הסנקציות ועל הכלים. שום דבר מזה לא קשור לקמפיין הנוכחי על גיוס חרדים, קמפיין ששולל מראש כל חקיקה שעשויה לקדם את הנושא, קמפיין שמובל בשני ראשים - התקשורת ומערכת המשפט - ויש לו מטרה אחת בלבד: החלפת הממשלה הנוכחית.

למרבה הצער, בציבור הדתי לאומי, שאין חולק על המחיר הכבד מנשוא ששילם במיטב בניו ובכלל במלחמה האחרונה, נסחפו לא מעט לקמפיין הזה. הם משוכנעים משום מה שהפגנות אנטי, שטרפוד חקיקה והשתלבות בהסתה נגד המגזר החרדי תסייע איכשהו להקל את הלחץ על חיילי המילואים ותוביל לגיוס חרדים. התשובה היא לא, באלף רבתי. הקמפיין הזה הוא הדבר המזיק ביותר לגיוס חרדים שהיה כאן אי פעם.