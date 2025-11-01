הרב יהושע בן מאיר, מייסד ישיבת שבות ישראל, התייחס בראיון לערוץ 7 לסוגיית גיוס החרדים שאינם עוסקים בלימוד תורה.

לדבריו, הציבור החרדי נוהג בטעות באופן ניהול המאבק סביב הסוגיה.

“יש דיון חשוב לגבי גיוס אנשים שלומדים תורה ברצינות - יש בציבור החרדי רבים כאלה וטובים. אבל לגבי אלה שלא לומדים תורה, עם כל הכבוד, אני חושב שהציבור החרדי עושה טעות גדולה מאוד בדרך המאבק שלו בנושא הזה, וגם בעיתוי ובצורה, הוא עושה טעות גדולה מאוד”, אמר הרב בן מאיר.

לדבריו, הטעות איננה רק מוסרית אלא גם הלכתית, “ודאי מבחינה הלכתית, אבל גם מבחינה שכלית ישרה”. עם זאת, הוא הדגיש כי יש פנים שונות לשאלה ההלכתית, והבין את הרצון החרדי לשמור על עולמות התורה “שקמו לשקם את עם ישראל אחרי השואה וכולנו מאמינים שהתורה מחזיקה את עם ישראל”, אך הוסיף כי “אפשר להתווכח הלכתית בשאלה הזו”.

הרב בן מאיר הסביר כי עיקר החשש החרדי נובע מפחד מהשפעת השירות הצבאי על הצעירים החרדים, “הם מפחדים שהציבור הזה יתקלקל בצבא. זו כבר טענה נשמעת יותר, הם גם לא כל כך מאמינים לצבא ובזה הם צודקים כי הוא רימה אותם ואותנו הציונות הדתית בנושא ההסדר פעמים אין ספור. הם מפחדים שהציבור יתקלקל וזאת אומרת שיש כישלון חינוכי גדול מאוד”. עם זאת, לדבריו, גם לכך ניתן למצוא פתרון, “הדברים ניתנים לפתרון אם באמת רוצים”.