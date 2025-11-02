כוחות משטרה החלו היום (ראשון) בחיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, לאחר שלא נוצר עמה קשר מאז שעות הבוקר.

החיפושים נערכים באזור חוף הצוק שבתל אביב. רכבה נמצא נטוש ומונע קרוב לחוף. על פי אחד הדיווחים אותר מכתב שהפצ"רית השאירה.

מדובר צה"ל נמסר "בהמשך לפרסומים על החיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר ירושלמי. הרמטכ"ל הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי".

תומר-ירושלמי אמורה הייתה להיחקר בימים הקרובים בגין עבירות של חשד לשיבוש הליכי חקירה, הוצאת חומרים מסווגים ותצהיר כזב. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום להתפתחויות הדרמטיות בפרשת ההדלפות משדה תימן, וקרא לבצע חקירה בלתי תלויה לאירועים.

"האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע", הבהיר ראש הממשלה.

תומר ירושלמי נמצאת בלב סערה ציבורית אחרי שנחשף כי היא עומדת מאחורי הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן בו נראו לכאורה לוחמים תוקפים מחבל חמאס.