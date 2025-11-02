הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערב (ראשון) מפגש פיקודי עם הקצינים הבכירים בפרקליטות הצבאית, על רקע התפטרות הפצ"רית האלופה יפעת תומר ירושלמי בעקבות חלקה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן ותצהירי השקר שהגישה לבג"ץ.

בדבריו אמר הרמטכ"ל כי "אירועי הימים האחרונים גרמו לפגיעה חמורה באמון של צה"ל והציבור במערכת המשפט הצבאית. לצד החתירה לחקר האמת, אני סמוך ובטוח כי הפרקליטות תמשיך למלא את תפקידה כמצופה וכנדרש עבור כולנו".

בהמשך התייחס הרמטכ"ל לכשלים נקודתיים מצד גורמים בתוך המערכת והדגיש את חשיבות בניית האמון: "גם אם קצינים אחדים פעלו באופן חמור ופסול, יש לי אמון מלא בכוחנו להיבנות מתוך האירוע הקשה הזה ולהשיב את האמון בפרקליטות, לאחר פעולותיה למען חיילי צה"ל ומפקדיו במהלך השנתיים האחרונות ובכלל".

זמיר הבהיר כי בכוונת צה"ל לפעול במהירות ובאחריות למינוי מחליף לתפקיד: "בעת הנוכחית, נעשה הכל על מנת לשמור על היציבות, להביא למינוי פרקליט צבאי חדש ולהבטיח כי צה"ל ימשיך לפעול על פי חוק לביצוע משימותיו".

לדבריו, "נבצע את התהליכים הנדרשים באופן מקצועי ללא משוא פנים ולמען צה"ל, חייליו ומדינת ישראל".