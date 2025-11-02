הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח הערב (ראשון) ביקורת על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, סביב פרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי.

סגל כתב, "פרשת ניסיון ההתאבדות ופרשת היעלמות הטלפון מעצימים את השערורייה שבהתנהלות היועמ"שית והמשטרה שלא עיכבו אותה לחקירה והחרימו את המכשיר כבר לפני שבוע".

לדבריו, "זה היה שומר עליה וזה היה שומר על הראיות".

מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי תומר ירושלמי נמצאה בריאה ושלמה, לאחר שעות של חיפושים. לדבריהם, היא יצרה קשר עם בעלה, והוא עדכן את הכוחות.

למרות איתורה, בחיפושים בשטח נמשך המאמץ לאיתור מכשיר הטלפון הנייד שלה, שטרם אותר ומוגדר כעת ככבוי.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אמר במוקד החיפושים לאחר איתורה כי "בשעות אחר הצהריים קיבלנו דיווח על נעדרת עם חשש כבד לחייה. עם כוחות מתוגברים וכל האמצעים - גם טכנולוגיים - אחרי סריקות של לא מעט זמן - אותרה. כרגע היא הולכת עם שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית ולאחר מכן תגיע למשטרה".

החיפושים התמקדו באזור חוף הצוק בתל אביב, לאחר שרכבה נמצא במקום כשהוא מונע. במקום אותר גם מכתב.