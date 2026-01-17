המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק קיים פגישה עם עורך הדין דורי קלגסבלד, פרקליטה של הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי, כך פורסם הערב (מוצאי שבת) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הפגישה התקיימה בערב ה-5 בינואר, נמשכה כשעתיים, ונערכה ימים ספורים לאחר ביקור של אפק בבית הפצ"רית לשעבר ברמת השרון.

הפגישה נחשפת על רקע העיכוב בפרסום מסקנות חקירת הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי, לאחר שהמפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, הורה לפני כחודש להשלים את החקירה ולעכב את פרסום התוצאות.

צוות החקירה, בראשות ראש אגף החקירות ניצב בועז בלט, סיים את עבודתו לפני כשבועיים, וקבע כי קיימת תשתית ראייתית נגד הפצ"רית לשעבר ושורת קצינים בפרקליטות הצבאית, בחשד להדלפה ולטיוח.

עם זאת, לא נמצאו ממצאים המעידים על מעורבות פלילית מצד היועצת המשפטית לממשלה או אנשי משרדה - דבר שאמור היה להסיר את מניעותה לעסוק בנושא.

במסגרת החקירה נגבו עשרות עדויות, נבדקו תכתובות וואטסאפ וטלפונים, ונחקרו קצינים בכירים בפרקליטות הצבאית - כולל באזהרה, לצד עדויות שנגבו גם מעוזר היועמ"שית ומהמשנה לפרקליט המדינה.