בן גביר מתנגד לדרישת גורמי הביטחון ערוץ 7

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים.

הצעת החוק שיזמה חברת כנסת לימור סון הר מלך קובעת כי "מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו - דינו מיתה, ועונש זה בלבד". בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

בדיון חסוי שהתקיים בוועדה נרשם שינוי בעמדת מערכת הביטחון בנוגע לחוק עונש מוות למחבלים. לראשונה, הביעו נציגי שב"כ וגורמי ביטחון נוספים תמיכה עקרונית בקידום החוק - זאת בניגוד לעמדות קודמות שהתנגדו לו באופן מובהק.

גורמי ביטחון שהשתתפו בדיון ציינו כי יש להשאיר מקום לשיקול דעת של שופט בעניין מתן עונש מוות למחבלים.

גם מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל (מיל') גל הירש, הביע לראשונה תמיכה בחוק, לאחר שבעבר התנגד לו בשל שיקולים הקשורים לשלומם של חטופים, וציין את תמיכתו של נתניהו בחוק.

"בעבר התנגדתי לחוק בגלל הסכנה לחטופים בעזה. בגלל שכל החטופים החיים חזרו המציאות השתנתה ושוחחתי עם מראש הממשלה והוא בעד החוק".

הירש הוסיף: "אני רואה בחוק כלי לטיפול בטרור. תעמוד למתאם השבויים והנעדרים את האפשרות לפנות לבית המשפט ולהגיש דוח חסוי לשופט טרם גזר דין עונש מוות למחבלים".

לעומת זאת, שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, שיזם את הצעת החוק, הביע התנגדות חריפה להשארת שיקול דעת שיפוטי. "לא יקרה שיקול דעת של שופט. כל מחבל צריך לדעת שאם הוא רצח יהודי - יש עונש אחד - עונש מוות למחבלים".

סון הר-מלך מסרה: "ראש החוליה שרצח את אישי שולי הי"ד ופצע אותי, שוחרר בעסקת שליט, וחזר לפקד על החוליה שרצחה את מלאכי רוזנפלד. הוא המשיך והיה מפקד בכיר בגדוד חמאס ברפיח והשתתף בטבח השביעי באוקטובר וחוסל כשכבר היה מאוחר מדי. רוצחים נוספים מהחוליה שוחררו בעסקה האחרונה. המציאות הזו זועקת: מחבל מת אינו חוזר לפגע. הוא לא יוצא מהכלא, לא משתחרר בעסקאות, ולא הופך שוב לסכנה לעמנו. עונש מוות למחבלים הוא גם הרתעה. מסר ברור שמי שרוצח יהודים לא יסתפקו בלאסור אותו, אלא ישלם בחייו. הוא גם צדק מוסרי. אסור שמי שרצח נשים וילדים ישב בכלא, יקבל טלוויזיה ותואר אקדמי, בזמן שהמשפחות השכולות מממנות במסיהן את החזקתו".

בן גביר הגיב: "מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות. אחרי הרפורמה בבתי הכלא שהובלתי ומדיניות המינימום שבמינימום למחבלים, הגיע הזמן לעלות שלב נוסף בהרתעה. חוק עונש למוות הוא לא רק צעד ערכי וצודק, אלא גם קריטי לביטחון המדינה. מדובר בכלי הרתעתי ראשון במעלה, שיכניס ללב המחבלים את הידיעה הברורה - דמם של אזרחי ישראל לא הפקר. ככה נלחמים בטרור, ככה מייצרים הרתעה".

פוגל סיכם: "זהו רגע היסטורי - מי שבא לרצוח יהודים מתוך שנאה למדינת ישראל, דמו בראשו. יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור. זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות".