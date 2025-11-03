חברת הכנסת קטי שטרית (הליכוד) התייחסה בראיון לערוץ 7 לפרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי וההתפתחויות המשפטיות האחרונות. לדבריה, המצב חמור לא רק מבחינה משפטית אלא גם תדמיתית וביטחונית.

"אני חושבת שכל עם ישראל דאג. אף אחד לא מוכן, חס וחלילה, שמישהו יטול את חייו", פתחה שטרית את דבריה בהתייחסות לדיווחים על ניסיון ההתאבדות של תומר ירושלמי. "מצד שני, צריך להבין שהנושא הזה מאוד מורכב".

שטרית תקפה את השיח התקשורתי סביב הפרשה ואמרה כי ישנם ניסיונות להסית את הדיון, תוך האשמת הימין: "מתחיל מהפוסט של ברסלר, שכותבת שם - ברוב חוצפתה - 'שרצח רבין זה אנחנו, ממשיכים עם רצח רבין לכיוון הפצ"רית'. הזוי בעיניי. זאת מכונת הרעל האמיתית".

בנוגע לתפקוד הפצ"רית אמרה שטרית: "אני לא מאמינה שהפצ"רית פעלה באידאולוגיה שלה נגד חיילי צה"ל. מה שהפצ"רית עשתה - זה הרבה יותר חמור מזה: היא גם שיקרה, היא גם העבירה תזכירים שקריים, היא גם העבירה את הסרטון".

"הסרטון הזה מציג את צה"ל כצבא מושחת, כצבא שעושה מעשים נוראיים. זה כל כך לא נכון. צה"ל הוא צבא מוסרי וערכי - והמצב הזה נורא מדאיג".