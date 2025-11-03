בית המשפט המחוזי דחה הערב (שני) את הערעור שהגישה הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי על הארכת מעצרה בשלושה ימים.

תומר ירושלמי ביקשה, באמצעות פרקליטיה, להשתחרר למעצר בית. בקשתה נדחתה תוך שנקבע כי "קיים חשד סביר לשיבוש מהלכי משפט".

צוות ההגנה טען שאחת מעילות המעצר שקבע בית המשפט היא 'מסוכנות', למרות שהמדינה לא טענה זאת כלפי תומר ירושלמי.

"ערר זה מוגש בשל שגיאה ברורה בהחלטת בית המשפט קמא אשר הורה על מעצרה בעילה של 'מסוכנות', למרות שהמשיבה כלל לא טענה כי נשקפת ממנה מסוכנות", כתבו עורכי דינה.

בתוך כך, הוארך היום גם מעצרו של התובע הצבאי הראשי לשעבר, אל"ם מתן סולומש. השניים חשודים בביצוע עבירות חמורות: שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים, וכן מסירת ידיעה רשמית על ידי עובד ציבור.

במשטרה הודו בדיון כי תומר ירושלמי טרם נחקרה וכי מתחזקת ההערכה כי בהיעלמותה אתמול למשך שעות באזור חוף הצוק, היא לא ניסתה לשים קץ לחייה - אלא ביקשה להיפטר מהמכשיר הסלולרי שלה.

על פי פרסום בחדשות 12, בתמלול תחקירה הראשוני נשאלה תומר ירושלמי: "לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה", והשיבה, "אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי".

היא הוסיפה, "מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו כדי להתקשר לבעלי".

כאשר נשאלה היכן נמצא מכשירה האישי, ענתה: "אין לי מושג, אולי נפל לי בים - אני באמת לא זוכרת". החוקר שאל: "זרקת אותו לים?", והיא הגיבה, "לא זוכרת".