שר המשפטים יריב לוין פנה היום (שלישי) לממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, בדרישה לאשר מינוי של השופט בדימוס אשר קולה לממלא מקום ליועצת המשפטית לממשלה בפרשת שדה תימן.

לוין טוען כי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מצויה בניגוד עניינים חמור ואסור לה לעסוק בפרשה.

המכתב המלא של לוין

לוין הסביר את בחירתו, "אני סבור שעובד המדינה עליו יוטל התפקיד כאמור, נדרש שיענה ככל הניתן על כלל הדרישות הבאות - בעל תפקיד בשירות המדינה; בעל ידע וניסיון בתחומי המשפט הפלילי; עומד בראש מערכת היכולה לסייע בידו בביצוע התפקיד; אינו כפוף לשר משרי הממשלה וכן לשום גורם בייעוץ המשפטי לממשלה ובגופים הכפופים לו; יזכה לאמון ציבורי רחב, החיוני כשמדובר בעניין כה רגיש ובעת המורכבת הזו".

"לאחר ששקלתי את הנושא בכובד ראש, ולאחר שקיבלתי את הסכמתו לקבל על עצמו את התפקיד, בכוונתי להטיל את התפקיד על נציב תלונות הציבור על שופטים, כבוד השופט בדימוס אשר קולה, באופן שהנציבות תיתן לו את כלל השירותים הנדרשים לשם ביצוע התפקיד. אני סבור כי נציב תלונות הציבור על שופטים, הן כמוסד והן באופן אישי, עונה באופן המיטבי לנדרש במקרה זה. מינויו יזכה לאמון ציבורי רחב, ההכרחי בנסיבות בהן אנו מצויים".

קולה הגיב ומסר: "נציב לא מביע עמדה בעניין המניעות של היועצת המשפטית לממשלה ולא בעניין סמכות השר. ככל שייקבע שהשר פעל בסמכות, והיועמ"שית אכן מנועה, הנציב מסכים לקבל עליו את התפקיד".

במוצאי שבת הודיע לוין לבהרב-מיארה כי הוא אוסר עליה לעסוק בפרשת הדלפת הסרטון בשדה תימן, והבטיח למנות עובד מדינה שיהיה אחראי להעמדה לדין של המעורבים בפרשה.

בהרב-מיארה הגיבה מצידה למכתבו של לוין יום לאחר מכן, וכתבה לו כי "התערבותך הפוליטית בחקירה פסולה, חסרת בסיס ופוגעת בה. אין בסמכותך להעביר את הסמכויות לעובד מדינה אחר, ומכתבך נעדר כל תשתית - עובדתית או משפטית". השר לוין דחה על הסף את מכתבה.

תומר ירושלמי נעצרה בלילה שבין ראשון לשני לאחר "שנעלמה" באופן מפתיע והטלפון הנייד שלה נעלם. בבית משפט השלום בתל אביב הוארך אתמול מעצרה בשלושה ימים, יחד עם התובע הצבאי לשעבר מתן סולומש, שחשוד גם הוא בפרשה.