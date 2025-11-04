במכתב פנימי שנחשף היום (שלישי) על ידי ארכיון המדינה, לרגל 30 שנה לרצח רבין, נחשפת פעילות שקטה בתוך צוות ראש הממשלה לטיפול במשבר תקציבי חריף שפגע בוועד הישיבות החרדי באפריל 1995.

המכתב נשלח על ידי אריה ברוש - ששימש אז כעוזר בלשכת יו"ר מפלגת העבודה יצחק רבין - אל איתן הבר, ראש לשכתו של ראש הממשלה.

ברוש התריע על עיכוב מתמשך בהעברת כספים לוועד הישיבות, גוף שייצג באותה עת כ-50 אלף תלמידים חרדים.

ברוש תיאר פגישה עם נציג הוועד החרדי, וכתב: "ישבתי במשך שעה ארוכה עם הרב טננבאום מוועד הישיבות. הוועד מייצג את כל הישיבות ובהן כ-50 אלף תלמידים. הוועד נהנה מאמון מלא של משרד הביטחון. הוועד נמצא בבעיה כלכלית גדולה כתוצאה מכך שלא מועברים אליו כספים הקציב משרד האוצר".

בהמשך המכתב הסביר ברוש את הנימוק הרשמי שנמסר להם לעיכוב: "הנימוק לאי העברת הכסף - חשש מבג"צים של ישיבות ההסדר".

לשכת רבין, כך עולה מהמכתב, ניסתה להביא לפתרון המשבר מול משרדי האוצר והדתות.