שופטת בית משפט השלום בתל אביב קיבלה היום (רביעי) את בקשת המשטרה להאריך את מעצרה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, עד ליום שישי.

השופטת קבעה כי "קיים חשד סביר שהחשודה ביצעה את העבירות המיוחסות לה".

תומר ירושלמי השתתפה בדיון באופן מקוון באמצעות זום, לבקשת סנגוריה ובאישור בית המשפט. הבקשה הוגשה בהסכמת היחידה החוקרת, בנימוק של "נוכח אירועי הימים האחרונים ומצבה של המבקשת".

נציג המשטרה טען בדיון כי "החשד נגד הפצ"רית התחזק משמעותית - נדרש להחזיקה במעצר כי החשד לשיבוש מרחף לכל אורך הדרך". לדבריו, מהחקירה עולה כי בסביבתה הקרובה קיים "קשר שתיקה" סביב פרשת ההדלפה, וצוות החקירה פועל "לפצח את קשר השתיקה".

עוד נמסר כי מאז הדיון הקודם נחקרו לפחות שלושה חשודים נוספים, וכן מספר מעורבים נוספים זומנו לעדות. לפי המשטרה, מספר החשודים הכולל בפרשה עומד כעת על שמונה.

במהלך הדיון חשף נציג המשטרה כי אתמול התקבל בידי היחידה החוקרת הקוד האישי וכן שעון ה-Apple Watch של ירושלמי - לאחר שטלפון הסלולרי שלה "נעלם" ועדיין לא אותר.

בנוסף, נמסר כי במהלך חיפוש שנערך בביתה נמצאו בחדר השינה שלה שלוש דפדפות, שבתוכן קרעים של מכתב מסוים אשר כעת נבדק על ידי החוקרים.

תומר ירושלמי נעצרה במסגרת חקירת הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן וחשד להגשת תצהיר כוזב לבית משפט.

החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל, ונמצאת בליווי ישיר של היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה וראש אגף החקירות.

הבוקר, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הדגישה כי אין לה קשר לפרשה וכי לא הייתה מודעת לה. לדבריה, "מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן".

במקביל, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג הורה לבהרב מיארה להשיב לעתירות עד מחר (חמישי) מדוע לא תמנע מכל עיסוק בחקירת הפצ"רית וכל הפרשיה של הדלפת הסרטון לאור ניגוד העניינים בו היא לכאורה נמצאת.