לאחר הדיון שנערך היום (רביעי) בוועדת החוקה של הכנסת בנושא פרשת הפצ"רית, יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, תוקף בראיון לערוץ 7 את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, וכן את שופטי בג"ץ.

לדברי רוטמן, "בדיון נחשפו שלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון, היועצת המשפטית לממשלה - מי שטוען שהיא לא בניגוד עניינים בחקירת האירוע לא יודע מה זה ניגוד עניינים. היא הייתה מעורבת בהעברת החקירה לפצ"רית, בשקרים שהוגשו לבג"ץ, הייתה מעורבת כעדה, כחשודה, אין על זה שאלה".

עוד אמר, "העובדה שהיא לא פוסלת את עצמה ונאחזת בקרנות המזבח מראה ממה היא עשויה, ומראה מה זה שלטון החוק בעיניה. העובדה שהיא זלזלה היום גם בכנסת, וזה הנושא השני, צפצפה על הוראות החוק שמחייבות אותה בהתייצבות בכנסת, עושה דין לעצמה, מורה למשטרה גם לא להתייצב. המשטרה מצייתת לעבריינית. צריך לומר את האמת - המשטרה היום נמצאת בשליטתה של עבריינית, חשודה ועבריינית".

רוטמן הוסיף, "לא להגיע לכנסת - מדובר בעבירה על החוק, ולכן היום קיבלנו החלטה לפי סעיף 123 שהיא תתייצב. לא תתייצב - תוגש נגדה גם תלונת משטרה וגם תלונה משמעתית בנושא הזה".

בהתייחסו להתנהלות בג"ץ אמר רוטמן, "השופט נעם סולברג שנתן לה שלושים ושש שעות להמשיך לשבש עד שהיא תועיל בטובה לענות לו עד מחר, בזמן הזה יש עוד פעולות שיבוש שמתבצעות על ידה. כאשר היא הודחה מתפקידה על ידי הממשלה ידע בג"ץ להתייצב ולתת צו בתוך דקות ספורות. הכל היה מאוד ברור שאין שום דבר - לא זז בלי בג"ץ. מי שמחפה על העבריינית המרכזית בפרשה הזאת, שזו גלי בהרב-מיארה, אלו שופטי בג"ץ והשופט נעם סולברג שנותנים לדבר הזה להמשיך ולהתנהל"

כשנשאל האם הוא מצטרף לעמדת חבריו בקואליציה הקוראים לעצור את היועצת המשפטית, השיב רוטמן, "אני לא מתעסק בהחלטות של מעצר. אני אומר דבר פשוט וברור - היא נמצאת בניגוד עניינים, היא מפרה אמונים, היא משבשת הליכי משפט, היא לא מתייצבת לוועדות הכנסת כפי שהיא חייבת לעשות, והדבר הזה אומר מה שכבר הוחלט מזמן - היא לא ראויה לשמש בתפקידה בתור יועצת משפטית לממשלה כאשר היא פועלת ומשתמשת בכל המערכת שתחת ידיה בעבריינות".

בהמשך דבריו הוסיף, "ברור שזה ניגוד עניינים. זה מה שהחליט השר לוין - להעביר את החקירה לגורם אחר. אומרת היועצת, ממשיכה להנחות את גורמי המשטרה. המשטרה גם לא מצייתת לחוק, היא מצייתת לעבריינית. בפני מפכ"ל המשטרה, בפני ראש אגף חקירות, עמדה הבוקר ברירה - או שאנחנו מצייתים לחוק או שאנחנו מצייתים לעבריינית, והם בחרו לציית לעבריינית. ואם משטרה מצייתת לעבריינית - נגמר האירוע".

רוטמן סיכם את דבריו: "כל מי שדיבר פה במשך הרבה מאוד זמן על 'המבצר נפל' ו'משטרת בן גביר' - המבצר נפל. יש עבריינית שעומדת בראש מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל. היא לא מתייצבת לדיונים בוועדה, היא לא נותנת דין וחשבון לכנסת, היא לא נותנת דין וחשבון לשר הממונה עליה, היא משקרת לבג"ץ, היא עצמה העבירה תגובות שקריות לבג"ץ. אין אף אחד שהיא מקשיבה לו, ולעומת זאת משטרת ישראל מצייתת לעבריינית, והדבר הזה חייב להיפסק. אנחנו נעשה סוף. יש מחירים מאוד כבדים שמדינת ישראל משלמת על האחיזה של גלי בהרב-מיארה בקרנות המזבח ועל העובדה ששופטי בג"ץ נותנים לה גיבוי".