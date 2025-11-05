המוסד הישראלי פרסם היום (רביעי) ברשתות החברתיות תצלום יוצא דופן שבו נראה מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה באיראן, אסמאעיל קאאני, כשהוא יושב בחדר סגור ומנהל שיחה עם אדם שזהותו טושטשה.

לצד התמונה, שהתפרסמה בציוץ בשפה הפרסית ברשת X המזוהה עם המוסד, נכתבה הודעה בסגנון ציני, מרומז ומתריס, המעוררת הדים רחבים בזירה האיראנית.

בציוץ נכתב: "זוכרים שהבטחנו לשתף אתכם בזיכרונות נוספים שיש לנו עם קאאני וסאברי? הנה עוד תמונה שמחזירה אותנו כמה שנים אחורה".

עוד נכתב: "בפגישה הראשונה הוא היה קצת ביישן ולא נגע אפילו בתה. בפגישות הבאות נעלמה הביישנות, והוא שתה - ושתה טוב. ולא רק תה".

לציוץ צורפה התמונה המדוברת, שבה נראה קאאני בבירור יושב מול גורם שזהותו מוסתרת. ההקשר, סגנון הכתיבה והתיוג הישיר לחשבון הטוויטר של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, מבהירים כי מדובר במהלך מכוון של הרתעה פומבית.