גלעד שני, מורה לשל"ח בישיבת חיצים, מתאר בוועידת "הפרעה טובה", של הישיבה וערוץ 7, את העשייה החינוכית שמתרחשת הרחק מהלוח, הגיר והכיתה הממוזגת.

מבחינתו יש הבדל מהותי בין טיול למסע חינוכי. "אני לא מוביל מסעות או מדריך טיולים אלא מחנך. החינוך אצלי מתבצע דרך השטח ואני מעביר לתלמידים מיומנויות חיים. זה התפקיד שלי".

הדוגמה המובהקת ביותר לתפיסה זו היא "המסע הפותח" של הישיבה, אירוע מכונן בחייו של כל תלמיד המגיע לכיתות הגבוהות י"א וי"ב. לא מדובר בטיול שנתי שגרתי עם אוטובוס צמוד ואכסניה נוחה, אלא באתגר פיזי ומנטלי שנועד לאתגר את תפיסת המסוגלות של הנער ולהרכיב אותה מחדש.

שני מתאר מסע של חמישה ימים המשתרע על פני למעלה ממאה קילומטרים. "הם הולכים עם ציוד על הגב לאורך כל המסע. אין אוטובוס שפוגש אותנו. ברגע שהתלמידים מתחברים לאתגר ומציבים לעצמם יעד להגיע לסופו - אין משהו שיכול לעצור אותם בדרך".

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים

אחת הסוגיות המרתקות שעולות בשיחה נוגעת לשינויים הבין-דוריים. האם הנוער של היום, המחובר למסכים, עדיין מסוגל להתחבר לרגבי האדמה ולמאמץ הפיזי? שני מודה ביושר כי נקודת הפתיחה השתנתה. "משנה לשנה זה הופך קשה יותר אך התהליך בישיבה מצליח לגשר על הפערים והתלמידים שמסיימים את כיתה י"ב משתווים ביכולותיהם ובחוסנם לבוגרי העבר ואף עולים עליהם".

נדבך מרכזי נוסף בפעילות השטח של הישיבה הוא "מסע איתם", הקרוי על שמו של בוגר הישיבה, הרב איתם הנקין הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי בשומרון. מסע זה, המקביל באופיו ל"מסע ישראלי", עבר התאמה ייחודית לרוח הישיבה ולצרכי התלמידים. המסע מתחיל מהמעגל האישי ביותר - התלמיד מול עצמו - ומתרחב בהדרגה למעגלים של כיתה, שכבה, החברה הישראלית והזהות היהודית. שני מדגיש כי המסעות הללו אינם רק חוויה חברתית מגבשת, אלא כלי עומק לבירור זהות. "זה מסע מגבש שחושף את התלמידים לשאיפות שלהם".

הוא גם מציין שתלמידים המתמודדים עם הפרעות קשב וריכוז ומתקשים בכיתה פורחים בדרך כלל בתנאי השטח הקשים. "מדובר בנערים שהגיעו בכיתה ט' לישיבה אחרי שנחלו לא מעט אכזבות וכישלונות. דווקא הם בשטח מתגלים כאריות".

הסוד להצלחה טמון בשינוי התפקידים המסורתי בין מורה לתלמיד. שני מדמה את תפקידו למאמן כדורגל. "התלמידים הם השחקנים במסע. אני המאמן שיושב על הספסל ומכוון אותם".

הקשר העמוק שנוצר בין שני לבין תלמידיו ובוגריו הוא תוצר ישיר של החוויות המשותפות הללו. זהו קשר שנצרב לא במילים, אלא במעשים ובזיעה. המפגשים עם הבוגרים בצמתים שונים של החיים - במילואים, בעזה, או סתם ברחוב - מאופיינים בחיבור פנימי עמוק.

מההורים הוא מבקש להאמין בילדיהם. "תנו להם אחריות. הם מסוגלים והם ישיגו כל אתגר שתציבו להם".

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים