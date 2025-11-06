היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה כי לא תעסוק עוד בפרשת שדה תימן, ותעביר את ליווי החקירה לידי הפרקליטות.

זמן קצר לאחר הודעתה, הודיע שר המשפטים יריב לוין כי הטיל את משימת הליווי על השופט בדימוס אשר קולה, זאת לאחר שקיבל חוות דעת משפטית המאשרת את המינוי.

משרד המשפטים פרסם בהמשך הודעה בה נכתב כי קולה "קיבל על עצמו תפקיד בהתאם לכתב המינוי שנשלח אליו מטעם שר המשפטים, וזאת לאחר שנועץ ביועמ"ש המשרד אשר קבעה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה".

עוד נמסר כי "הנציב הוציא מכתבים לכלל הגורמים הנוגעים בדבר ומלווים את החקירה וביקשם לשתף עמו פעולה. כפי שהודיע הנציב בעבר, בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין".

ההחלטה התקבלה בעקבות חוות דעת שפרסמה מוקדם יותר יעל קוטיק, היועצת המשפטית של משרד המשפטים, בה נקבע כי קיים ניגוד עניינים מהותי שמונע מהיועצת המשפטית לממשלה להמשיך לטפל בפרשה.

במכתבה של קוטיק נכתב, "בשלב זה על היועצת המשפטית לממשלה להימנע מלהשתתף בליווי ופיקוח על החקירה המתנהלת כעת. אין בעמדה זהירה זו בשום אופן כל הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך, אלא כל מטרה להבטיח את עצמאות הליך החקירה, אף אם במראית פני הדברים".

המהלך מגיע לאחר ביקורת גוברת ועתירה שהוגשה לבג"ץ שדרשה את הדחתה של בהרב-מיארה מהעיסוק בפרשה, בשל חשש לניגוד עניינים.

מוקדם יותר היום, סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, נענה לבקשתה של בהרב-מיארה והעניק לה ארכה להגשת תגובתה לעתירות - עד השעה 22:00 הערב (חמישי).