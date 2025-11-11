היוצר ידידיה שפיזדה משיק שיר חדש בו הוא חושף לראשונה את ההתמודדות האישית שלו עם מחלת האפילפסיה.

שפיזדה שמר את הנושא בסוד במשך 27 שנה, ורק מעטים בסביבתו הקרובה ידעו על כך.

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, לדבריו, הבין שההתמודדות הרפואית האישית שלו מקבילה למצבה של מדינת ישראל. את התחושות הללו הוא מבטא בשיר החדש, אשר נכתב והולחן במהלך החודשים האחרונים.

את השיר החדש הוא מגדיר כשילוב בין חוויה אישית לבין התבוננות על המציאות הלאומית.

לדבריו, "בין פרכוס אישי לפרכוס לאומי, הבשילה הבנה פשוטה אך משנה חיים - אין דרך אחרת אלא לאהוב את עצמו כפי שהוא, ואין סיבה שלא לאהוב את מדינת ישראל כפי שהיא. אומנם לא מדינה מושלמת, אבל בית".