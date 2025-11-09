פעילות לאיתור מנהרות בעזה דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הערב (ראשון) תיעוד מהשמדת תשתיות טרור בעיר חאן יונס, שבוצעה בשבועות האחרונים על ידי כוחות אוגדה 36 ולוחמי יהל"ם, כחלק מהפעולה הישראלית במרחב הקו הצהוב.

במהלך המבצע אותרו והושמדו ארבעה תוואים תת-קרקעיים, ששימשו את ארגון הטרור חמאס לצורכי לחימה וחדירה נגד כוחות צה"ל.

הכוחות שפעלו בזירה כללו את צוותי הקרב של חטיבות גולני וחטיבה 7, בסיוע יהל"ם. בנוסף השמידו הכוחות עשרות מבני טרור, בהם נמצאו אמצעי לחימה רבים.

בצה"ל מדגישים כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל".