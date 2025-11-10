שירת 'אחינו' מתחת לבית משפחת גולדין ערוץ 7

מאות מתושבי כפר סבא הגיעו הערב (ראשון) לחזק את משפחת גולדין, עם קבלת ההודעה הרשמית על זיהוי גופתו של סגן הדר גולדין הי"ד והשבתו לקבר ישראל, לאחר יותר מ-11 שנים.

מחוץ לבית המשפחה התאספו שכנים, מכרים וחברים - בהם עשרות חניכי תנועת בני עקיבא מהסניף המקומי, שנשאו שלטים עם הפסוק "ושבו בנים לגבולם", "ופדויי ה' ישובון" וברכת "שהחיינו".

ברגע מרגש במיוחד, הצטרפו הנוכחים יחד לשירת "אחינו כל בית ישראל" מחוץ לבית המשפחה.

לפני כ-11 שנים, לאחר חטיפתו של הדר גולדין במהלך מבצע "צוק איתן", התקיימה עצרת תפילה מחוץ לבית המשפחה בהשתתפות מאות, שקראו לממשלה שלא לסיים את המבצע בלי השבתו.

ערוץ 7 מפרסם הערב את התיעוד מהאירוע שהתקיים אז, לצד תיעוד מהערב הנוכחי - סגירת מעגל מרגשת לנוער שעמד שם וקרא להשבתו של הדר.